Jordi Évole explica el motivo que llevó a Pablo Iglesias a cortarse la coleta: "No da puntada sin hilo"

El pasado miércoles, Pablo Iglesias acaparó todos los medios de comunicación y revolucionó las redes sociales, incluso se convirtió en Trending Topic. El ex líder de Unidas Podemos se dejó ver con su nuevo cambio de 'look'. Su nuevo peinado ha resultado ser muy polémico, ya que Iglesias ha decidido cortarse la coleta que le ha acompañado durante toda su trayectoria en la política y en toda su vida, "desde los 15 años".

Desde que llegó con Podemos hasta que fue Vicepresidente del Gobierno, la coleta se convirtió en su sello y, posteriormente, el moño. Ahora, el ex secretario General de Unidas Podemos ha querido comenzar una nueva etapa y, tras su decisión de abandonar la política, ha decidido comenzar una nueva vida dejando atrás el peinado por el que tantas críticas ha recibido por parte de sus rivales políticos.

Este corte de pelo ha acaparado todos los debates televisivos, dado que muchos han señalado este cambio como el comienzo de una nueva etapa para Iglesias, mientras otros le han acusado de mentir y querer vender una imagen concreta durante su paso por el Gobierno. Estas imágenes han pasado por todos los medios y muchos personajes reconocidos se han pronunciado al respecto.

Esta vez, ha sido Jordi Évole quien se ha mojado al respecto. A diferencia de Ada Colau y Tania Sánchez, quienes se negaron a valorar el nuevo 'look' de Iglesias, el presentador de 'Lo de Évole' ha utilizado su columna en La Vanguardia para ello. "No voy a criticar la foto de Pablo Iglesias tras cortarse la coleta. Porque Pablo Iglesias es otro adolescente eterno. La foto sin coleta es la última travesura de ese joven que todavía no ha conseguido que se le cierre la barba", comenzaba escribiendo el periodista.









"Como un adolescente más"

A raíz de esto, el conductor del espacio de La Sexta ha querido recordar cómo fue su primer encuentro con Iglesias: "La primera vez que le entrevisté fue en el 2014 en el Ecuador de Rafael Correa. Era una delicia entrevistarle: disparaba titulares sin tregua". Ante esto, Évole ha asegurado que al exlíder de Unidas Podemos "le va la marcha".

"Una semana después se va al barbero, y a la salida, como un adolescente más, queda con sus colegas para hacerse fotos con el nuevo look", señalaba el periodista, dejando claro que lo que llevó a Iglesias a cortarse el pelo fue el querer irse protagonizando un último acto de rebeldía.

"No da puntada sin hilo", aseguraba el presentador de La Sexta tras reconocer que había sido el propio Iglesias quien había "decidido hacer pública la foto antes de que se la robasen los que se hartaron de llamarle despectivamente el Coletas". "Al tiempo. Iglesias sigue vivito y coleando, le costará bajarse del escenario, aunque sabe que no le dejarán en paz hasta que el bicho deje de colear", concluía el comunicador de 'Lo de Évole'.