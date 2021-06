Jordi Cruz, de 'Masterchef', se salta el guion para explicar la 'letra pequeña' de su apoyo a Ayuso: "Es así"

Jordi Cruz, cocinero, presentador y jurado de 'Masterchef', es uno de los rostros conocidos más importantes de nuestra televisión tras su éxito en el 'talent show' culinario de TVE. Su estilo personal y su forma de enseñar y valorar a cada uno de los concursantes le han convertido en una verdadera seña de identidad del programa, que dentro de poco tiempo cumplirá una década en la parrilla de programación de la TVE. De forma paralela a su éxito en televisión,Jordi Cruz vive un gran momento profesional gracias a una dilatada y reconocida trayectoria en el sector gastronómico de nuestro país, que ha sido reconocida tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Pero en las últimas semanas, el cocinero catalán ha sido también noticia por las declaraciones que hizo durante la campaña electoral en Madrid sobre la candidata del Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En aquel discurso, Jordi Cruz reconoció que nunca antes habría votado al Partido Popular, pero la forma de hacer política de Ayuso le había conquistado por la visión que tenía del papel de la hostelería en la economía, sobre todo en un momento de crisis debido a la dureza con la que el coronavirus había azotado a nuestro país y a este sector en los últimos meses.

Jordi Cruz habla alto y claro sobre su apoyo a Ayuso

En las últimas horas, en una entrevista concedida a 'La Vanguardia', Jordi Cruz ha explicado el verdadero motivo que hay detrás de sus palabras de apoyo a Isabel Díaz Ayuso, señalando que simplemente el apoyo a la hostelería y su visión de la economía le motivaban: "Me dijeron que yo me había posicionado y en ningún momento fue así, porque yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa".





"Y me pareció que Ayuso tenía una forma de pensar que era esa; si te cobro impuestos, si no te doy un crédito porque ya te doy por muerto, si no te ayudo, te he de dejar abrir. Es así: no podemos morir de virus y de hambre, de las dos cosas", explicaba el cocinero en esta entrevista.

Por último, Jordi Cruz ha reafirmado su postura volviendo a defender lo importante que era una postura como la de Ayuso en un momento máximo tensión para el sector, después de haber estado cerrado durante muchos meses y por los obstáculos que se ha encontrado una vez que se volvieron a abrir sus puertas: "No estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia. No hay más. Solo digo bravo, porque la gastronomía es un pilar en este país y ella lo ha tenido en cuenta".