El jocoso comentario de Pablo Motos al ver la transformación física de Chicote durante el confinamiento

Alberto Chicote estuvo ayer en el espacio presentado por Pablo Motos. Allí, y durante un momento dado de la entrevista, el presentador reflejó una aparente sorpresa ante el aspecto físico del chef durante el confinamiento. Esto era lo que comentaba el presentador: “Has seguido la dieta y no te has tirado al barro”. Chicote no ha engordado nada, cero, durante estas semanas de encierro en nuestras casas. Te preguntarás: ¿Cómo lo ha conseguido? Muy sencillo: con muchísima voluntad.

El chef ha subrayado en reiteradas ocasiones que no piensa volver a engordar. Por este motivo, y para tratar de ayudar a las personas que sufren sobrepeso, ha creado un espacio en Instagram que se denomina 'Cocina de Resistencia'. No es más que una forma que ha plateado Chicote de preparar platos con productos que aguantan mucho tiempo y que tienen una mayor vida dentro y fuera de la nevera.

Su importante pérdida de peso arrancaba en junio de 2017. Chicote aceptaba un reto televisivo. "En forma en 70 días" mostraba a la audiencia el paso a paso de su cambio hacia una vida más saludable. Esto aseguraba el chef por aquel entonces: "Yo no hacía ejercicio, no mantenía hábitos permanentes. Sin embargo, todo cambia cuando tienes que hacerlo cada día, te das cuenta de que solo es cuestión de ponerse". Por lo tanto, el cambio en su físico no dependió solamente de la alimentación sino de un auténtico giro en su estilo de vida.

Un problema de salud del que Alberto Chicote ya se ha desprendido y que juega a su favor, ya que la obesidad es un factor de riesgo del COVID-19. Varios centros sanitarios ponían sobre la mesa las complicaciones en las que podía derivar el coronavirus con esta problemática.

Alberto Chicote argumentaba así la iniciativa: “Habitualmente no tenemos la costumbre de almacenar cosas en casa y el que tiene una nevera sólo a ver como se las apaña. Entonces puedes cocinar con conservas, legumbres, cosas de fuera de la nevera, puedes hacer una compra y aguantar durante mucho tiempo”, subrayaba Chicote a Motos en una videollamada.

Chicote, preocupado por la situación de la hostelería en nuestro país

Dada la situación crítica que vivimos, que mantiene cerradas todas las empresas de hostelería, comercio y en definitiva todas aquellas destinadas al ocio... El chef ha destacado su “preocupación” enorme por esta circunstancia porque, en su caso, “todavía no se sabe en qué condiciones van a poder volver”.

Por ello, la inquietud alcanza al chef. “Tendremos que volver con todos nuestros equipos con una facturación que en el mejor de los casos será del 40% y eso nos puede llevar a la ruina a todos”. Además, “hay muchos que están pidiendo volver, si tienes 40 empleados, con 25 y luego ir creciendo porque si no puede ser volver para morir”, señalaba.