Joaquín Prat revela el retoque estético que piensa hacerse próximamente: "Me lo voy a hacer"

Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en los contagios por coronavirus y la invasión de los rusos a Ucrania, Pardo daba paso al ‘Club Social', sección dedicada a la crónica social presentada por Joaquín Prat.

En primer lugar, el presentador informó del último retoque que se ha hecho Ortega Cano. El marido de Ana María Aldón ha pasado por quirófano para hacerse una operación de injerto de cejas, una técnica que se utiliza para mostrar un rostro rejuvenecido y que consiste en repoblar el vello que con el paso de los años suele perder densidad en el rostro. Esta intervención tiene un elevado coste, aunque no es de las más caras.

Por ejemplo, en clínicas Svenson, el precio de este injerto es desde los 1.490 euros. En el caso de Ortega Cano, y según adelantaba 'La Razón', su retoque le ha costado 2.500 euros en la clínica madrileña Livet, muy frecuentada por los famosos. Según el mencionado medio, Cano se sometió a la intervención el pasado lunes, a las 11 de la mañana y terminó a primera hora de la tarde.

Al ser un proceso más o menos sencillo, el torero recibió el alta ese mismo día. Al salir de la clínica, las cámaras captaron al diestro y se intentaba tapar el rostro, aunque se veía que lo tenía bastante amoratado por la parte de la frente y los ojos. Cano salió con unas gafas de sol, lo que forma parte de los cuidados esenciales para proteger la zona de los rayos del sol y que no perjudiquen a la cicatrización.









"Me apunto a lo del injerto de pelo en las cejas"



"Ortega Cano, que se ha hecho un injerto de pelo en las cejas", apuntaba Prat. A raíz de esto, el conductor del espacio confesó que quería seguir los pasos del diestro. "Por favor, producción, le pedís el teléfono que yo me voy a hacer otro", decía el periodista, dirigiéndose a su equipo y asegurando que se realizará este retoque.

"No sabía yo que se podía hacer un injerto de pelo en las cejas", reconocía Prat. "Pero ¿injerto o microblading? Porque lo del injerto de pelo... ¿Te ponen pelo de verdad en las cejas?", preguntaba Patricia Pardo, muy sorprendida por la reacción de su compañero. "Es un injerto de pelo en las cejas. Que digo yo que, si luego el pelo te crece mucho, tendrás que ir recortándolo", explicaba Prat.

"Pero, en fin, yo me apunto a lo del injerto de pelo en las cejas porque tengo muy poco pelo. Tengo otras cosas, pero, claro, la naturaleza no me dotó de pelo en las cejas. Qué se le va a hacer. Pero tiene arreglo y lo celebramos", confesaba el conductor del espacio, dejando claro que ese será su próximo retoque. Sin embargo, no sería el primero, ya que hace un par de años, el presentador decidió someterse a un injerto capilar.

"Tenía entradas y coronilla y estoy flipando. Los resultados los ves a partir del sexto u octavo mes. Me lo he cortado hasta tres veces. Estoy encantado. Esto es como amigas que se han operado el pecho y les ha cambiado la vida. Yo tenía un pelazo rizado que me permitía hacer ingeniería capilar y tapar las entradas. Ahora es pelazo. Y lo mejor es que es tu pelo", reconocía muy contento.