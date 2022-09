Joaquín Prat se pronuncia sobre la ausencia de Ana Rosa el día de su vuelta: "Aunque hoy arrancamos..."

Actualmente, Joaquín Prat se encuentra al frente de 'El Programa de Ana Rosa' junto a Patricia Pardo, dado que el fichaje de Ana Terradillos para 'Cuatro al día'. Esto ha llamado mucho la atención, dado que estaba previsto que Ana Rosa Quintana regresara por todo lo alto con el inicio de la temporada televisiva tras diez meses ausente desde que anunció que debía retirarse temporalmente por el cáncer de mama que le diagnosticaron.

Sin embargo, la popular presentadora sigue sin retomar su puesto de trabaja frente a las cámaras. "No estará al frente del inicio del nuevo curso de su programa en Telecinco como estaba previsto", afirma 'El Español'. Tal y como indica el mencionado medio, la comunicadora estaría a la espera de someterse a unas nuevas pruebas médicas, por lo que no podrá retomar su rutina hasta que tenga los resultados de estas.

Es por esto por lo que Quintana no se incorporara a principio del mes de septiembre como estaba previsto. "Si así lo decide el doctor que trata su enfermedad. Todavía está todo en el aire aunque ella está deseando volver", apunta el medio. Es por esto por lo que muchos espectadores la esperaban este lunes, a raíz del inicio oficial de la nueva temporada.

Como consecuencia, esta ha sido la primera vez de la historia del formato que Quintana no ha inaugurado la temporada con su habitual vestimenta de blanco por culpa de un cáncer de mama que le mantiene completamente apartada de la televisión.









"Falta poco para que la capitana esté aquí"



"Aunque hoy arrancamos la temporada 19, falta poco para que la capitana esté aquí, dentro de poco ella volverá a este plató. Qué te voy a decir Ana. Ya queda menos, aquí te esperamos, lo hacemos como podemos y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Ya mismo estás aquí, que es donde tienes que estar", comenzaba diciendo Joaquín Prat, al ser consciente de que muchos esperaban a la reina de las mañanas.

"Joaquín, me vas a permitir que yo también me dirija a ella. Ana, no sabes lo mucho que te quiere este equipo. El equipo técnico, el equipo de redacción, y sobre todo el público, los espectadores que nos ven cada día desde casa", apuntaba Patricia Pardo. "No podemos ofrecerles nuestra mejor versión, porque esa mejor versión pasa porque ella esté aquí en su sitio. Pero sí vamos a ofrecerles un producto excelente, el mejor de los programas que podamos hacer desde el corazón", agregaba.

Es por esto por lo que Pardo ha querido tener un detalle con su compañera y amiga a la hora de elegir su vestimenta. "Hoy arrancamos temporada y no sé si sabes que para Ana Rosa siempre es tradición venir de blanco. Tú hoy vienes de blanco y seguro que nos vas a dar suerte, espero dártela a ti también", contaba la presentadora.

Es por esto por lo que serán Joaquín Prat y Patricia Pardo los encargados de conducir el magacín matinal hasta que la presentadora se encuentre en condiciones de retomar su trabajo. No obstante, teniendo en cuenta las palabras de Prat, parece que la reaparición de Quintana será muy pronto.