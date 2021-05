Joaquín Prat pide perdón tras meter la pata con una de las promesas de Sánchez: "He dudado"

El presentador de 'Cuatro al día', Joaquín Prat,ha pedido perdón en las últimas horas tras cuestionar una de las últimas propuestas que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El comunicador ha decidido confesar en pleno directo lo que había pensado cuando escuchó las palabras del líder del Ejecutivo, y al ver que se había metido la pata, no ha dudado en dar marcha atrás y pedir perdón por su desconfianza.

EFE/Chema MoyaChema Moya

El ritmo de vacunación coge velocidad de crucero en las últimas 24 horas

En concreto, la medida que había anunciado Sánchez con la que el presentador no estaba del todo seguro tiene que ver con el Plan de vacunación que lleva instalada en nuestro país desde el mes de septiembre.

Una campaña que desde 2020 hasta este mes de mayo ha ido grandes pasos en cuanto al ritmo en el que las comunidades han sido capaces de organizar a sus equipos médicos, algo que ha sido trascendental para que, por ejemplo, este fin de semana los españoles puedan disfrutar de su primer fin de semana sin estado de alarma.El cambio está siendo tan grande que este viernes nuestro país ha batido un nuevo récord en el plan de vacunación al poner en tan solo 24 horas 611.767 dosis.

Varias personas esperan tras recibir la vacuna contra la covid-19. EFE/Brais Lorenzo

Por grupos de edad, España ha vacunado ya al 90% de los mayores de 60 años con la primera dosis y a un 43,9% con la pauta completa. Mientras tanto, un 98,2% de los mayores de 80 años está totalmente inmunizados y también está muy avanzada la inoculación del grupo de 70 a 79: más de un 94% tiene la primera dosis y un 54,6% está totalmente inmunizado.

El motivo por el que Joaquín Prat no se creía las palabras de Sánchez

Precisamente, que el ritmo de vacunación se haya visto tan rápidamente acelerado es lo que había prometido Sánchez en los últimos meses y es lo que Joaquín Prat no creía que iba a suceder, tal y como lo ha explicado en su programa de Cuatro.

La campaña de vacunación va como un tiro. Pedro Sánchez ha anunciado hoy la llegada de 13 millones de vacunas de Pfizer en junio. Arranca #CuatroAlDía13M en @cuatro con @PratSandberg



�� https://t.co/5c9F7KTNUKpic.twitter.com/bHAZXZqvkx — Cuatro al día (@cuatroaldia) May 13, 2021

"Yo no he dudado de la palabra del presidente del Gobierno, pero sí te reconozco que he dudado de que la campaña de vacunación fuese a marchar tan bien como está marchando", quien ha reconocido que se "tiene que comer sus palabras" aunque ha querido matizar que sus dudas venían motivadas "fundamentalmente por la falta de vacunas".

También te puede interesar

Joaquín Prat desvela en Cuatro el verdadero cambio físico al que quería someterse Iglesias: "Le frenaron"

Joaquín Prat, tajante, pone en cuestión la versión de Rocío Carrasco y su trastorno depresivo: “No te impide”