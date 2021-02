Joaquín Prat, obligado a disculparse por el error que cometió en 'Cuatro al día': "No hice bien mi trabajo"

Este martes, tras informar de las últimas novedades, Joaquín Prat se vio obligado a disculparse con los espectadores por la polémica entrevista que hizo el pasado lunes a los youtubers, como consecuencia de la marcha de El Rubius a Andorra para no pagar impuestos en nuestro país.

En el programa anterior, el presentador y Javier Ruiz tuvieron una conversación con dos youtubers, Roma Gallardo y Rubén Gisbert, que, por varios motivos, a diferencia de sus compañeros, decidieron quedarse en España y seguir tributando en nuestro país.

Los entrevistados fueron invitados a 'Cuatro al día' para saber su opinión al respecto y si están de acuerdo con la decisión de sus compañeros de profesión de abandonar España. No obstante, el debate fue derivando en otros temas hasta llegar a las subvenciones públicas que reciben los medios de comunicación.

Fue entonces cuando la conversación estalló, ya que, tanto como Gallardo y Gisbert denunciaron que los impuestos que pagamos todos los españoles se utilizan para "subvencionar a medios de comunicación, como Mediaset España", "sin nuestro consentimiento", recalcaron.

A raiz de esto, el presentador, dándose por aludido, les respondió que Mediaset "es una empresa privada y perfectamente saneada que no recibe subvenciones, sino que vive de la publicidad, al igual que los youtubers", lo que Rubén Gisbert negó.

Asegurando que el presentador estaba equivocado, Gisbert leyó un artículo que confirmaba los 3 millones de euros que, supuestamente, debe recibir Mediaset. Ante sus declaraciones, el conductor del espacio de Cuatro no supo que responderle y no parecía ser consciente de lo que le estaba diciendo.

La disculpa de Prat

Como consecuencia, este martes, el comunicador explicó, con un día de retraso, que los mencionados millones estaban destinados a la implantación de la TDT para que el canal se pueda ver en esta plataforma.

No obstante, Prat reconoció que el "dato de Rubén Gisbert era cierto" y que no había sabido rebatirle al no tener en mente esa información. Es por esto por lo que el presentador quiso disculparse con la audiencia, dado que sentía que había sido poco profesional al no haberse preparado bien la entrevista al desconocer la información.

"Quiero pedirles disculpas a ustedes, a los que nos ven todos los días porque ayer no hice bien mi trabajo, no me preparé bien la entrevista como debía haberlo hecho una periodista, no tenía todos los datos... Y eso va en el debe de quien le habla. Como a quien me debo es a ustedes, les pido disculpas", comenzó diciendo.

"Rubén dijo lo correcto al hablar de esos 3 millones de euros, que se utilizan para lo que se llama la implantación de la TDT. Yo desconocía ese dato, por lo que no pude rebatirle y, por eso, pido perdón, porque no hice bien mi trabajo", se disculpó el presentador de Cuatro muy sincero.