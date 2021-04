Joaquín Prat hace una confesión que sorprende a los colaboradores de Cuatro: "Esto sí que es una primicia"

Este martes, 'Cuatro al día' informó a los espectadores y seguidores de los realities de Mediaset de que la cadena estrenaría un nuevo canal de Mtmad. Mayka Rivera, Carmen Saavedra, Marta Peñate, Zoe Bayona, Estela Grande y Sandra Pica, seis influencers del universo Telecinco, protagonizarán un nuevo formato en la plataforma de pago de la cadena: 'Pijama Party'.

"Estrenamos en Mediaset, en Mtmad, un nuevo programa de televisión que van a poder disfrutar en Mtmad. Se llama 'Pijama Party' y en él, seis influencers, viejas conocidas de esta casa, van a hablar de las cosas que les preocupan, que son las siguientes: el amor, la lealtad, el dinero... Son concursantes de programas como 'La isla de las tentaciones', 'La casa fuerte', 'Gran Hermano VIP' o 'Mujeres y Hombres y Viceversa'", explicaba Santi Villas a los espectadores de Cuatro.

"Se van a reunir juntas, en una casa, vestidas de pijama para hablar de sus cosas", resumió el colaborador del programa. Acto seguido, después de explicar de que trataba el espacio, Villas se mostró muy sorprendido con una confesión que hizo el conductor del espacio de Cuatro en directo.

"¿Tú no te lo vas a perder verdad?", preguntaba el colaborador al presentador. "Por supuestísimo que no", le aseguró Joaquín Prat. "Es muy de fiesta de pijama. Además, tu tienes que tener un pijama grande", bromeaba Villas con el presentador. "No tengo pijama, no duermo nunca en pijama", confesaba el periodista, dejando a su compañero a cuadros.

"¡Madre mía!"

"Bueno, pues con eso ya está. Imagínense ¡Madre mía!", exclamaba el colaborador provocando las risas de sus compañeros. "No, no. No utilizo pijama. Uso otras cosas", aclaró el presentador, entre risas y sonrojándose. "Esto sí que es una primicia. Joaquín Prat no duerme con pijama. ¡Poned el rótulo ahora mismo!", seguía bromeando Villas.

"Hasta aquí ya", intentaba despedir Prat el programa, interrumpido por sus propias carcajadas y las de sus compañeros. El presentador logró recuperar la palabra y despidió a los colaboradores tras darles las gracias por su participación. "Mañana volvemos aquí, en 'Cuatro al día'. Feliz noche", concluía Prat. Sin embargo, antes de cortar la conexión, se escuchó a Villas de fondo: "Imagínenselo. Buenas noches", insistía Villas, lo que volvía a llenar el plató de risas.