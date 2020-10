Joaquín Prat estalla ante las críticas contra los madrileños: "No somos unos niños pequeños"

Este viernes por la mañana, tras el Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno de España ha decretado el Estado de Alarma en la Comunidad de Madrid. Esta noticia se ha convertido en la protagonista de todas los platós televisivos, por lo que no podía ser menos en 'El Programa de Ana Rosa'.

Tras informar a los espectadores de lo sucedido, el quipo del espacio de Telecinco ha emitido unas imágenes en las que se veía un atasco inmenso de coches que se dirigen a salir de la ciudad, haciendo ver que su dirección se debía a la nueva medida tomada por Pedro Sánchez.

No obstante, Joaquín Prat ha querido dar su opinión y aclarar la situación en defensa de los madrileños. "Tampoco transmitamos la sensación de que los madrileños somos unos niños pequeños o unos tontos del culo que en cuanto nos digan que nos van a cerrar vamos a poner pies en polvorosa para irnos a nuestra segunda residencia de la playa", ha comentado el colaboradores muy enfadado.

Asimismo, Prat ha asegurado que los habitantes de la capital "son gente responsable como la inmensa mayoría de la gente de este país". "Si no podemos salir pues no saldremos y nos quedaremos aquí de puente. No nos vamos a ir como locos a coger el coche a las tres de la tarde", sentenció

La opinión de Ana Rosa Quintana

De la misma manera, Ana Rosa Quintana ha querido mostrar su apoyo a su compañero y ha reconocido que esas imágenes con las carreteras congestionadas pueden deberse a otros motivos, ya que los viernes al mediodía la gente suele dirigirse a sus casas tras salir del trabajo.

"Todos los viernes, en las salidas de Madrid, no son salidas hacia la playa. La gente vuelve a su casa porque muchos viven fuera de la ciudad. Un compañero siempre vuelve a El Molar y se encuentra atasco", ha sentenciado Quintana.