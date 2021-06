Joaquín Prat se enfrenta a una colaboradora de 'Cuatro al día' por lo que dice de Tomás Gimeno

Después de varias semanas buscando a las niñas desaparecidas de Tenerife, la Guardia Civil encontró la tarde del jueves el cadáver de Olivia en el mar. La pequeña de seis años fue secuestrada por su padre, Tomás Gimeno, junto a su hermana Anna de un año, a la que siguen buscando. No se sabía nada de las pequeñas desde el pasado 27 de abril, día en el que su padre tenía que devolvérselas a su madre, lo que no hizo tras advertir que no volvería a verlas.

Esta desaparición lleva ocupando los medios de comunicación desde entonces y su búsqueda ha sido seguida en todo momento, por lo que esta noticia ha revolucionado todos los espacios. El viernes por la mañana, todos los espacios informativos abrieron con esta noticia y muchos presentadores no pudieron evitar derrumbarse en pleno directo, como Mónica López o Iker Jiménez.

La noticia también ha llegado a 'Cuatro al día', donde el programa ha dedicado gran parte de su espacio a ello. Nada más comenzar el espacio, tanto Joaquín Prat como los colaboradores mandaban sus condolencias a Beatriz, la madre de Anna y Olivia. A raíz de esto, los colaboradores se han enfrentado en directo al presentar diferentes posturas ante cómo denominar lo ocurrido.





"¡Esto es violencia machista!"

"Esto es un asesino matando a sus hijas, ¡¿Qué violencia machista?! Un padre matando a sus hijas. ¿Cuántas madres han matado a sus hijos y aquí no decimos nada? ¡Es que me enerva!", se quejaba Malena Contestí, muy molesta por todas las noticias y comentarios que se refieren al asesinato de las pequeñas como "violencia machista".

Estas palabras hicieron estallar al conductor del espacio de Cuatro, quien se encontraban totalmente desacuerdo con su compañera, por lo que no dudó en interrumpirla para enfrentarse a ella y manifestar su opinión. "¡Esto es violencia machista! Esto es un padre que quiere destrozar la vida a una madre porque no puede soportar que haya rehecho su vida, para matarla en vida", declaraba Prat, asegurando que se trataba de "violencia machista".

"No me siento cómodo en este debate, os lo digo de verdad. No me siento nada cómodo. ¿Cómo podemos ayudar a la madre que ha perdido a los hijos? ¿Perdiéndonos en mierdas políticas ahora? A la madre que ha perdido a sus dos hijas, ¿Tú crees que le importa carajo lo que es la violencia machista ahora mismo?", se quejaba entonces Jaime González.