Jesús Vázquez alucina en 'First Dates' por lo que un participante le dice de su familia: "Tu padre..."

El rostro de Jesús Vázquez es uno de los más conocidos de la televisión española, concretamente gracias a Mediaset. Sin embargo, a pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que poco se sabe de su vida privada.

Nacido en Ferrol hace 56 años, Jesús Vázquez pertenecía a una familia de clase media. Es hijo de padre militar y mantenía una relación muy especial con su madre. Es por ello por lo que no le fue nada fácil ser él mismo. "Lo dije todo de golpe: papá, mamá, quiero ser artista, me voy de casa", contó el propio presentador en una entrevista. "El silencio de mi padre fue terrible, pero lo primero que dijo mi madre fue: 'Lo sabía", reveló.

A pesar de ello, habla con muy buen recuerdo de su familia. "Yo con mi madre tenía un vínculo especial ¡Es que como la madre que te ha parido nadie te conoce! Las madres lo saben todo", comentó para Lecturas. Aunque falleció hace años, piensa en su madre muy a menudo y lo ha demostrado al emocionarse en varias ocasiones en televisión, como le paso al presencia un encuentro en madre e hijo en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.





"Conocí a tu padre"



Además, desveló que no es el único de su familia que se ha dejado llevar por los micrófonos: "La familia de mi padre son más artistas porque mi tía es actriz de doblaje en Galicia. Pero no hay cantantes. El primero que se puso delante de las cámaras fui yo". No obstante, al contrario que con su madre, a su padre no suele recordarle en los platós de televisión. Es por esto por lo que se quedó muy sorprendido este lunes, mientras se encontraba al frente de ‘First Dates Café’.

Este momento se dio cuando el presentador recibió a Lalo. Vázquez acompañó al participante a la barra para hablar y conocerle un poco mejor, principalmente lo que espera de su cita. “Soy militar”, le contaba Lalo al comunicador. “Como mi padre”, reaccionaba él. “De hecho, conocí a tu padre”, confesaba entonces el participante. “Ah, ¿Sí?”, reaccionaba Vázquez, muy sorprendido.

“Porque yo estuvo muchos años destinado en el Palacio de Buenavista”, le explicaba Lalo, haciendo referencia a que en ese lugar también trabajaba el padre del presentador. “El mundo es un pañuelo, quién te iba a decir cuando conociste a mi padre que su hijo te iba a buscar pareja”, bromeaba el conductor del espacio de Cuatro. “Eso digo yo”, reaccionaba el participante entre risas.