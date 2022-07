Jesús Cintora arroja luz sobre por qué le despidieron de TVE: "Me contó un alto cargo del Gobierno"

Ya hace uno año desde que Jesús Cintora tuvo que despedirse de Televisión Española tras la cancelación de 'Las cosas claras'.A raíz de esto, este 22 de julio, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al presentador. Es por esto por lo que el periodista ha vuelto a pronunciarse al respecto. Al igual que ha confesado cómo le ha afectado esto a su carrera profesional.

A la pregunta de si le han ofrecido nuevos proyectos, Cintora ha sido contundente. "Curiosamente no. Pero quiero poner en valor que llevo 26 años en la profesión. Conseguí unas prácticas de becario y me pusieron a presentar un magazine en verano, yo era un chaval de pueblo", comenzaba diciendo Cintora en una entrevista a Público sobre si se encuentra en otros proyectos.

"Al principio, me recomendaron que me dedicara a estar en un despacho porque no era un buen locutor, y a los pocos años estaba con Gabilondo. Pero fue todo a fuerza de trabajar muchísimo", recordaba. Sin embargo, parece tener claro porque sigue sin encontrar trabajo: "Es curioso que después de haber estado 26 años en la profesión, ahora mismo esté en paro. He llegado a la conclusión de que se me han cerrado puertas, y que se me han ido cerrando aun más tras haber hecho un periodismo ciudadano que contaba lo que le afecta a la gente. Si sube la luz hay que contarlo, pero también hay que hacerlo si hay un jefe del Estado con dinero en el extranjero".

"Me he planteado por momentos hasta dejar la profesión, o buscar otro registro o dejarlo por un tiempo. Incluso irme de España", cuenta, haciendo referencia a cómo piensa enfrentarse al paro. A pesar de ello, aprovecha para seguir centrándose en su libro. De la misma manera, asegura saber por qué le han terminado cancelando todos los programas: "Los que hemos estado en programas de televisión en los que logramos sumar audiencias, hemos tenido problemas para seguir adelante. Yo viví la experiencia de ‘Las mañanas de Cuatro’, y mira lo que ha ocurrido en este país a partir del año 2014. Hasta ahora sabemos una mínima parte de lo que realmente ha ocurrido. Solo conocemos la punta del iceberg, de los movimientos para quitar a personas molestas, también a periodistas. Hubo amenazas serias para que mi programa no estuviera y me quitaran de en medio".









"Yo sé que contando esas cosas corro un peligro"



"A mí nunca en la vida me han llamado de un despacho para decirme que algo que denuncié fuera falso, o que tenían que retirar el programa porque me había equivocado o porque hubiera un pleito o un problema con la Justicia", agregaba en el mencionado medio.

A raíz de esto, no ha dudado en mojarse sobre los polémicos audios de Antonio García Ferreras: "En este país lo que es muy burdo es que haya periodistas que cuentan una información falsa con la que podían destruir a personas, que dicen una falacia tan gorda como denunciar que alguien tiene una cuenta en el extranjero y es mentira y siguen ahí. Ahora mismo hay quien se ha reunido con las cloacas, con gente como Villarejo, cuando ya se sabía entonces en qué andaba el excomisario, que sabían que manejaban información defectuosa, que ya se conocían los movimientos sucios que había dentro de la Policía, pero ahí están, y yo en el paro".

"Yo sé que contando esas cosas corro un peligro, lo sé, es gente muy peligrosa. Pero en este país hay quien se ha reunido con las cloacas, ha traficado con información defectuosa y tiene hasta mando en plaza. Pero mientras otros estamos en el paro a pesar de no habernos vinculado con ningún Villarejo, ni con ningún espía, ni con nadie relacionado con aparatos parapoliciales. Porque una cosa es hacer una entrevista para obtener información y otra cosa es ya vincularte y relacionarte con gente que se sabe que está en las cloacas", añade tras reconoce que "no le sorprendieron los audios".

"Se sabía hace tiempo que existían estas grabaciones y que había estas reuniones. No fue cosa de un día. Determinadas prácticas por parte de algunos de los personajes son perfectamente conocidas en el oficio. Por ejemplo, un alto cargo del Gobierno me confesó que el príncipe de las tinieblas le exigió el final de mi programa. Pero además con una actitud chulesca, amenazante. Esto me lo contó a mí un cargo altísimo del Gobierno", zanjaba Cintora.