Jesús Castro se enfrenta a Jordi Cruz en 'MasterChef': "¿Y tú estás buscando discutir conmigo"

Este martes, la quinta edición de'MasterChef Celebrity'se estrenó por todo lo alto. A diferencia de otras temporadas, la complicidad y buen rollo entre los concursantes se ha visto desde el primer momento, aunque no se puede decir lo mismo de su primer contacto con los jueces.

En tan solo la primera valoración, se produjo un enfrentamiento entre Jesús Castro y Jordi Cruz. Ambos quisieron dejar claro el carácter de cada uno, sin embargo, en este caso, el andaluz saldría perdiendo, ya que es un concurso y el jurado es quien tiene la última palabra.

El actor ya comenzó mal la cata, dado que solo presentó un plato elaborado con bonito cuando debía entregar dos. No obstante, a Cruz ya no le había gustado la actitud de Castro durante el cocinado por haber tirado a la basura parte del producto, lo que él negó. "Aquí lo vemos todo", apuntó el juez, pero el artista siguió defendiendo su posición.

Ante el comportamiento del aspirante, el chef quiso dejárselo claro: "¿Tú que estás buscando aquí?", le preguntó. "Yo estoy buscando aprender de un mundo que me gusta", le respondió. "Aprender, te lo puedo dar. Y, ¿Buscas discutir conmigo?", insistió el catalán. "Yo no lo busco y tú conmigo?", agregó el actor aparentemente molesto.

Tras este intercambio de palabras, la tensión se expandió por el plató. Acto seguido, el juez se aseguró de que el "alumno" aceptara bien las críticas, ya que, a continuación, iba a ser muy duro con su opinión: "Tus dos platos son una pedrada, el nivel de cocina es bajo, tu actitud baja y tensa". "Te has cargado el bonito, que era el ingrediente principal", sentenció Samantha, a lo que Pepe agregó que "hay poco trabajo, pensamiento y formas".

Castro aceptó las valoraciones del jurado y regresó con Juan José Ballesta, quien le advirtió que moderara su actitud y no "se picara con nadie" porque sabía a lo que venía y saldría perdiendo. "Yo no me pico, pero hay formas y formas", concluyó el intérprete de 'El Niño'.