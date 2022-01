Jesús Calleja da la última hora sobre el estado de salud de Antonio Resines: "He hablado con la mujer"

Desde el pasado mes de diciembre, todos los seguidores del reconocido actor español Antonio Resines están muy pendientes de cualquier tipo de información relacionada con su estado de salud, después de que en las jornadas previas al comienzo de las Navidades tuviese que ser ingresado por covid-19 en la UCI de un hospital madrileño.

Con el avance de los días, los comunicados emitidos por la familia señalaban que el actor cántabro se encontraba estable dentro de la gravedad, y que era necesario esperar para poder ver los primeros indicios de mejoría. En esos términos se pronunciaron también amigos y colaboradores de programas de televisión como Anabel Alonso, que en el programa de Cuatro 'Todo es mentira' reconoció haber hablado con su mujer, conversación en la que quiso mandar un mensaje de calma.

También, otros rostros conocidos de nuestra televisión quisieron mandar sus muestras de cariño a Antonio Resines después de su ingreso. Uno de ellos fue el presentador de Mediaset Iker Jiménez, que pronunció estas palabras en uno de sus últimos programas: "Yo he mandado un escrito a Antonio Resines, ese fenómeno, y me ha respondido muy amable Antonio. Yo soy un gran admirador y creo que él nos ve también. ¿Entonces qué ocurre? Ya cuando ves que responde y que está bien pues te entra un alivio. Seguro que Antonio sale de esto. Cántabro durísimo. No va a tener ningún problema. Te mandamos todo el ánimo Antonio".



Además, otros de los alegatos que se han hecho virales en los últimos días ha sido el de Santiago Segura, que publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: "Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Pienso además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle, porque transmite cercanía y genera buen rollo. Trabajar con él es un placer. Es un gran compañero con el que es difícil aburrirse. Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr.





El mensaje de Jesús Calleja sobre Antonio Resines

Estas han sido algunas de las muestras de cariño que se han repetido en estas fechas navideñas y a la que se ha sumado en las últimas horas las del aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja, que ha participado en el programa de Telecinco 'Sálvame' para presentar la nueva temporada de 'Planeta Calleja', que contará con la presencia de Antonio Resines, y para mandar un mensaje sobre el estado de salud del actor cántabro.









"Sigue estable. Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. Está remontando", ha señalado después de desvelar que ha hablado con su mujer. Además, también ha aprovechado para señalar que el programa en el que participó Resines será un homenaje a su persona: "Este programa se lo voy a dedicar como un homenaje. El programa con él ha sido genial".