Jesulín de Ubrique arremete contra 'Sálvame': "No me gusta que me puteen ni que me apaleen"

Este lunes, Jesulín de Ubrique reapareció en televisión y concedió una entrevista a Toñi Moreno en 'Un año de tu vida'. Durante la conversación el torero habló de su pasado, de su su matrimonio con María José Campanario, de la relación con su padre Humberto Janeiro y, además, desveló algunos detalles de su vida que se desconocen, como su conflicto con'Sálvame'.

Tras abrirse en canal con la presentadora al hablar de su vida privada, el torero arremetió contra todos los formatos del corazón de Mediaset, en concreto con el programa en el que trabaja la madre de su hija, Belén Esteban. "Yo he sido una persona que siempre me he prestado a muchas cosas sin ningún tipo de interés. Yo he sido una persona muy espléndida y que me ha gustado ser agradecido, sin ser ficticio, natural", ha asegurado de Ubrique.

"Lo que no me gusta es que me puteen ni que me apaleen. Y lo que más me toca los huevos es que donde te entregas después te vendan, eso no va conmigo", ha apuntado el diestro, refiriéndose al espacio de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez.

"A mí me han puesto cheques en blanco encima de la mesa y no me ha temblado el pulso. En mi hambre mando yo", ha reconocido, dejando claro que había negociado en algunas ocasiones con la cadena a pesar de haberlo negado en otras ocasiones.

"He hecho muchas cosas y muchas entrevistas sin nada a cambio y sin ningún tipo de interés. He ido porque me ha apetecido y me ha agradado, y hasta eso me ha podido perjudicar para mi carrera. Pero por ejemplo, a lo mejor, yo he sido feliz yendo a ‘¡Qué apostamos!’ y meterme en la ducha con Ana Obregón", ha concluido el torero, dando por finalizada la conversación sobre su carrera mediática.

���� Después de 7 años, Jesulín de Ubrique vuelve a conceder una entrevista, ¡y ha elegido nuestro programa para hacerlo!



El próximo lunes, no te puedes lo perder en 'Un año de tu vida', con @tmorenomorales. ��#UnAñoJesulínpic.twitter.com/SgO27UwUI7 — Un año de tu vida (@uadtv) September 25, 2020

Toñi Moreno estuvo enamorada del torero

Dejando a un lado las lágrimas y los momentos tensos, la presentadora ha confesado a su invitado que estuvo enamorada de él hace 30 años: "Tengo que confesar, y estoy hablando de hace 30 años, que me enamoré de Jesulín de Ubrique. Pero quién no se enamoraba de Jesulín, si es que era el hombre del momento".

"Pidió mi teléfono y yo me emocioné muchísimo. Yo no tenía el teléfono fijo en mi casa, porque éramos pobres, y tenía el de mi vecina. Él llamaba a las dos de la mañana y mi vecina venía a buscarme. Entonces él decía, '¿Juani? ¿Pepi?…',hasta que daba con mi nombre. Llevaba una libretita donde tenía apuntado el teléfono de todas", ha revelado Moreno entre risas. "Tenía muchas amigas", ha respondido a la presentadora.