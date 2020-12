Javier Maroto corta en seco a Mónica López tras esta pregunta: "No me lo esperaba de TVE"

Este viernes, Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el senado, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, en cómo afecta esta crisis a la hostelería y en la ley de la Eutanasia.

En primer lugar, al abordar los rebrotes como consecuencia de la pandemia, el político no ha dudado en elogiar a su compañera y presidenta de la Comunidad de Madrid: Isabel Díaz Ayuso. "La presidenta Ayuso ha sido una valiente diciendo las cosas claras a todo el mundo. Creo que es una mujer que se la entiende, que podrá generar filias y fobias, pero los madrileños que sienten Madrid como propio, saben que, hoy, al mando de la Comunidad de Madrid, hay una mujer que defiende Madrid por encima de todo", ha asegurado.

Asimismo, López se ha interesado por la gestión de la covid-19 ante la movilidad y la hostelería. "Yo creo que ejemplo que debemos tomar todos... Ojalá las cifras, que ha tenido Madrid, pudieran ser las cifras de Castilla y León. Su presidente querría tener la hostelería abierta, pero sus datos no lo permiten. En cambio, Madrid ha obtenido cifras que ha hecho posible salvar la salud, trabajar y que la economía no se cierre", ha declarado Maroto.

"En Castilla y León están en 180 y en la Comunidad de Madrid en 262", le ha rebatido López. "No me haga el juego con los datos de hoy", le ha pedido el entrevistado algo ofendido. "Pero son los datos", le ha asegurado la comunicadora. "Mónica, le estoy contando los datos que estaban sobre la mesa cuando se tomó la decisión el cierre de la hostelería", ha apuntado el portavoz.

Antes de finalizar la entrevista, la presentadora ha dado paso a la pregunta de los ciudadanos para el entrevistado: "¿De que avances sociales se enorgullece el Partido Popular?". "Si hablamos de avances sociales, es normal que todos votemos por igualdad, esto es una democracia", ha comenzado diciendo Maroto.

"El principal avance social del Partido Popular, el que más oportunidades ha dado a los hombres y las mujeres, es el empleo. No hay política social si no hay empleo. El PP está reconocido, hasta por Pablo Iglesias, que es el partido que acierta en economía y en materia de empleo... Esa es la seña de identidad del PP", ha reconocido muy orgulloso.

Tras sus declaraciones, la presentadora del espacio ha manifestado su desacuerdo, dado que considera que no ha respondido a la pregunta: "Eso no son políticas sociales, señor Maroto. Pero bueno", le ha reprochado López, lo que indignado al político.

"Este si es un cambio en Televisión Española"

"¿Cree que el empleo no es una política social? Esta es la única pregunta que no me esperaba en TVE. Este si es un cambio en Televisión Española. El empleo es la mejor política social, porque sin empleo no se puede sufragar ni una otra política social", le ha explicado Maroto muy asombrado.

"La pregunta iba encaminada en los derechos sociales, pero, evidentemente, sin trabajo y sin dinero no hay vida", le ha contestado la presentadora, dejando claro que le daba la razón pero que no había contestado a lo que le exigía la pregunta. "Igual no ha visto la pregunta, pero ponía políticas sociales", ha insistido el político. "Sí, la he visto", ha señalado López para dar por finalizada la entrevista.