Javi advierte a Roberto Leal y pide hacer lo que "nunca se ha hecho" en el Rosco: "No sé si se puede"

'Pasapalabra' es el concurso más visto de Antena 3 y una de las apuestas más fuertes de la cadena, tanto que suele acumular una cuota media del 20%. Son los duelos por el bote los que llaman la atención de los espectadores, ya que siempre suelen ser muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico. Tal y como se llevo el mítico Pablo Díaz hace unos meses, quien logró llevarse a casa más de un millón de euros. De la misma manera, hace unas semanas, tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez también logró resolver el Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros.

Como consecuencia, el concurso de Antena 3 se enfrenta a una nueva etapa tras dar dos botes. Según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes deben abandonar el programa. Por este motivo, con la victoria de Sofía, Marco Antonio también tuvo que decir adiós a su paso como concursante de 'Pasapalabra', perdiendo la oportunidad de resolver el Rosco por completo.

Desde entonces, varios concursantes han tenido que enfrentarse a la Silla Azul. Actualmente, desde hace poco, el duelo está protagonizado por Orestes y Javi. Orestes logró vencer a José en la Silla Azul, lo que hizo que el veterano concursante volviera a ocupar su sitio en el Rosco. El mítico participante de 'Pasapalabra' ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Es por esto por lo que todos se han mostrado muy contentos con su vuelta, ya que son conscientes de que traerá mucha rivalidad y grandes jugadas al concurso. "Estoy muy ilusionado porque era una cuenta pendiente el volver", reconoció también el participante.

Posteriormente, Orestes se enfrentó a Jesús durante ocho Roscos, formando así un duelo que parecía estar muy reñido. No obstante, Javi llegó al concurso para demostrar sus grandes habilidades en 'Pasapalabra', adoptadas gracias a que es el creador del 'RoscoKiller', aplicación a través de la cual muchos concursantes, como Pablo Díaz y Luis de Lama, se preparan para enfrentarse al Rosco, y logró vender a Jesús. Su gran preparación se ha notado con tan solo su llegada, ya que se lo que está poniendo muy difícil a Orestes.





"Me apetecía hacer una cosa, pero es que nunca se ha hecho"

Su llegada no ha hecho más que "apretar las tuercas" a Orestes, tal y como reconoce el mismo concursante. Esto se ha visto reflejado en la última prueba, ya que suelen hacer grandes jugadas y obtener resultados muy similares durante el Rosco. Cuando se encontraban finalizando la primera vuelta, Javi dio un aviso a Roberto Leal que le dejó algo descolocado.

Orestes con 19 aciertos y 51 segundos pasaba el turno a su compañero al finalizar su jugada con un 'pasapalabra'. Por otro lado, ya superada la primera vuelta, Javi se mantenía 21 segundos y 22 aciertos, faltándole solo tres letras para llevarse el bote. Fue en ese momento cuando el concursante lanzó una advertencia que dejó muy intrigados a los espectadores.

"Me apetecía hacer una cosa, pero es que nunca se ha hecho", decía el concursante al presentador, mientras se tocaba la cabeza en señal de duda. "Pero, a lo mejor, no se puede... Luego te lo cuento", declaraba el participante, dirigiéndose a Leal, sin querer aclarar si se trataba de una estrategia o no. "Vale... Dejemos el misterio ahí en alto", reaccionaba el comunicador para, acto seguido, continuar cantando las letras del Rosco.

Cuando le volvió a tocar el turno, el creador de 'RoscoKiller' seguía sin saber qué hacer: "No me gustan los silencios, pero... Lo voy a dejar pasar, Roberto. Porque... Si él sabe la que creo que sabe, mañana defendemos puesto y ya está. Estoy muy contento con mi desempeño". Finalmente, Javi se decantó por dejar pasar los segundos y terminar su partida con 22 aciertos para evitar cualquier error que le pueda llevar a la Silla Azul. Por este motivo, "lo que le apetecía hacer" se desconoce y muchos tienen intriga por conocer si se trataba de una nueva estrategia que emplear en el Rosco.