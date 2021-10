Javi abronca al equipo de 'Pasapalabra' por lo que pasa en 'La Pista': "No estáis atinando"

'Pasapalabra' es el concurso más visto de Antena 3 y una de las apuestas más fuertes de la cadena, tanto que suele acumular una cuota media del 20%. Son los duelos por el bote los que llaman la atención de los espectadores, ya que siempre suelen ser muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico. Tal y como se llevo el mítico Pablo Díaz hace unos meses, quien logró llevarse a casa más de un millón de euros. De la misma manera, hace unas semanas, tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez también logró resolver el Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros.

Como consecuencia, el concurso de Antena 3 se enfrenta a una nueva etapa tras dar dos botes. Según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes deben abandonar el programa. Por este motivo, con la victoria de Sofía, Marco Antonio también tuvo que decir adiós a su paso como concursante de 'Pasapalabra', perdiendo la oportunidad de resolver el Rosco por completo.

Desde entonces, varios concursantes han tenido que enfrentarse a la Silla Azul. Actualmente, desde hace poco, el duelo está protagonizado por Orestes y Javi. Orestes logró vencer a José en la Silla Azul, lo que hizo que el veterano concursante volviera a ocupar su sitio en el Rosco. El mítico participante de 'Pasapalabra' ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Es por esto por lo que todos se han mostrado muy contentos con su vuelta, ya que son conscientes de que traerá mucha rivalidad y grandes jugadas al concurso. "Estoy muy ilusionado porque era una cuenta pendiente el volver", reconoció también el participante.

Posteriormente, Orestes se enfrentó a Jesús durante ocho Roscos, formando así un duelo que parecía estar muy reñido. No obstante, Javi llegó al concurso para demostrar sus grandes habilidades en 'Pasapalabra', adoptadas gracias a que es el creador del 'RoscoKiller', aplicación a través de la cual muchos concursantes, como Pablo Díaz y Luis de Lama, se preparan para enfrentarse al Rosco, y logró vender a Jesús. Su gran preparación se ha notado con tan solo su llegada, ya que se lo que está poniendo muy difícil a Orestes.









"Quiero invitar a algo a quien elige las canciones"

Su llegada no ha hecho más que "apretar las tuercas" a Orestes, tal y como reconoce el mismo concursante. Dada la rivalidad que se da en el Rosco, ambos intentan lograr el mayor número de segundos en las pruebas previas, por lo que se esfuerzan al máximo tanto en 'Una de Cuatro', 'La Pista', 'Sopa de Letras' o '¿Dónde Están?'.

Este miércoles, Orestes mostró su gran habilidad para 'La Pista' y demostró su gran oído para detectar las canciones con tal solo escuchar la melodía. Nada más oír las primeras notas, Orestes fue el primero en pulsar y, para sorpresa de los presentes, con tan solo unos segundos, ya sabía la respuesta correcta: 'Words'.









El concursante comenzó a tararear hasta dar con parte de la letra y Roberto Leal se lo dio por válido. "Muy bien Orestes ¿Tú también lo tenías?", quiso saber el presentador, dirigiéndose a Javi. "Sí. Pero bueno, con la temática no me estáis atinando", dijo entonces el participante, dirigiéndose directamente a la dirección del concurso al no estar de acuerdo con sus elecciones.

"Quiero invitar a algo a quien elige las canciones, cuando acierte con la temática. El año muy bien, eh", bromeaba, provocando las risas en plató. "Me gusta que la sepa Orestes porque tiene mucha cultura musical", aseguraba Javi, lo que su compañero corroboró al reconocer que le gusta mucho la música de los 80.