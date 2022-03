Ivonne Reyes se sincera sobre su todavía batalla judicial con Pepe Navarro: "Me han intentado silenciar"

Nuevo capítulo en la interminable batalla judicial que mantienen desde hace años Ivonne Reyes y Pepe Navarro. Y es que a pesar de que ambos están alejados del foco mediático desde que el presentador ofreció una controvertida entrevista a 'Sábado Deluxe' asegurando que puede demostrar que Alejandro no es hijo suyo, su guerra no cesa y todavía tienen un ¿último? juicio pendiente.

Así nos lo ha contado la venezolana en la fiesta de inauguración de la MBFWM que la revista Yo Dona ha celebrado en la capital, evitando entrar en detalles sobre esta nueva cita con Pepe en los tribunales que, confiesa, duda que sea la última: "Es tan tedioso el tema que la gente cada vez que me ve con una noticia de estas apaga la tele. Yo no tengo que defenderme de nada. He ganado todo y lo que queda también".

"La ley tarda un poco pero no pasa nada porque todo está bien. A corto plazo tenemos un juicio. Dudo que sea el definitivo pero me da igual" añade, soltando un dardo dirigido al periodista al asegurar que "voy a dar clases de cómo estar en un juicio".

Muy discreta, Ivonne ha evitado confirmar ante nuestros micrófonos de qué se trata esta nueva 'cita' con Pepe en los juzgados, pero todo apunta a que está relacionado con el impago de la pensión de alimentos del presentador a Alejandro durante casi tres años. Y es que a pesar de que el joven renunció a la manutención en marzo de 2021, el presentador estaría obligado a pagar lo adeudado con carácter retroactivo; algo a lo que él se ha negado alegando que es pensionista y no tiene recursos.









"Me han intentado silenciar en ciertos momentos"



Dispuesta a llegar hasta el final, la modelo le demandó por este asunto y él interpuso un recurso judicial del que, por lo que Ivonne ha dejado entrever, pronto podríamos conocer el resultado, aunque prefiere no hablar de este espinoso asunto porque, como confiesa, ha pasado página completamente en lo que a Pepe se refiere: "Es una etapa cerrada desde hace tiempo y vamos a hablar de gente cool de alma, no de él".

"Me han intentado silenciar en ciertos momentos, pero hay que estar muy por encima. Eso se hace con base, con tu verdad y recordando toda la cultura que te han dado, la educación de la base de familia" ha añadido, sin aclarar si se refiere al presentador con el que, lejos de enterrar el hacha de guerra, pronto se verá en los tribunales.