¿Quién es el profesor de Operación Triunfo que ha hecho olvidar a 'los Javis?

Operación Triunfo ha vuelto a ser un fenómeno en la televisión y que encuentra su lugar en las redes sociales, los choques, pasiones, inseguridades y día a día de los concursantes se convierten en la comidilla de Twitter y copa los trendigs topics. A pesar de este aparente éxito, esta edición se encuentra todavía demasiado lejos de la edición de 2017, la edición del 'Camina'.

Uno de los secretos de aquella edición fueron sus profesores de interpretación, los 'Javis'. Javier Ambrossi y Javier Calvo, formaron un dúo de profesores que divirtieron y empatizaron con el público con sus clases de interpretación para conseguir que los alumnos de la Academia exprimieran al máximo sus actuaciones.

En la edición posterior a 2017, se confirmaba que la pareja de actores no volvería a repetir como profesores de Operación Triunfo. El fichaje, y la posterior sustitución a mitad de edición, de la actriz Itziar Castro, no ayudaron a cubrir el hueco dejado por los 'Javis'.

Una de las novedades de la actual edición, era la incorporación de dos nuevos profesores; la cantante Zahara, vieja conocida del programa; y el actor Iván Labanda, menos mediático que los anteriores profesores de interpretación que habían pasado por Operación Triunfo. Por esar razón el fichaje de Iván despertó dudas entre los fans de concurso, por lo desconocido que resulta para el gran público.

Pocas semanas han bastado para que Iván se haya metido en el bolsillo a la legión de seguidores del programa. Sus clases divertidas y didácticas están generando 'momentazos' que los fans no tardan en comentar en las redes, convirtiendo en trending topic a sus protagonistas. Su estilo a la hora de dirigirse a los alumnos, con ese aire de seriedad y al mismo tiempo con la ironía y la diversión que le caracteriza le han granjeado muchos seguidores que incluso se atreven a comentarle "que solo ven el programa por él".

Lo que pocos saben de este carismático profesor es la larga trayectoria sobre los escenarios que le acompaña. En teatro ha obtenido tres Premios Butaca y el Premio Teatro Barcelona como Mejor Actor Protagonista en un Musical. En la actualidad coprotagoniza el musical 'La Jaula de las Locas', junto al también ex profesor de OT Àngel Llàcer.

A pesar de que su cara no sonase a muchos, seguramente su voz sí, ya que ha participado en más de 350 películas prestando su voz, entre otras, a los protagonistas de las sagas como Thor, Vengadores, Spider-Man, Men in Black, Los Juegos del Hambre, etc.., siendo el doblador habitual en España de Chris Hemsworth, Andrew Garfield, Shia LaBeouf, Justin Timberlake, entre muchos otros.

Ha desarrollado su carrera como actor principalmente en Cataluña, y es un habitual de programas como 'Polonia' o 'Crackòvia', programas por los que consiguió el Premio Nacional de la Televisión. Además también ha trabajado como guionista.

Un curriculúm vitae suficientemente válido para ejercer como profesor de estos chicos, y un carisma desbordante para hacerse hueco en el corazón de los fans de Operación Triunfo.