Isabel Pantoja no da crédito al descubrir a un familiar suyo en las audiciones de 'Idol Kids'

Como cada lunes, 'Idol Kids' regala grandes momentos a los espectadores de Telecinco. Aunque, como ya es habitual, la mayoría de ellos se producen por la presencia de Isabel Pantoja en el plató, quien se ha convertido en la protagonista indiscutible del talent.

Mara, una niña de Jerez, se mostró muy nerviosa a la hora de actuar frente a la tonadillera y no solo porque fuese para ella un referente musical. Antes de comenzar su interpretación, la aspirante quiso confesar un dato sobre Pantoja, que incluso ella misma desconocía.

"Antes de empezar, quiero decirte que tú eres mi familia", le reveló la joven, lo que provocó que la cantante se quedara boaquiabierta. Sin embargo, el público aplaudió muy emocionado al considerar que se trataba de unas bonitas palabras en su honor. "No me vayan a sacar otra hija, que me sacaron en su día a mi Anabel, que es mi sobrina", bromeó Pantoja.

Isabel Pantoja en 'Idol Kids' (Telecinco)

"Tu padre es primo hermano de mi abuelo", le explicó la concursante. Fue entonces cuando el público dejó de aplaudir y se mostró igual de sorprendido que el jurado. Por un lado, mientras Pantoja no daba crédito, Edurne se dispuso a escribir en un folio el parentesco entre su compañera y Mara. Mientras tanto, los padres de la pequeña contaban con detalle a Jesús Vázquez su conexión familiar, ya que Mara estaba "nerviosa".

Dado el revuelo, el plató se inundó de comentarios y confusión, generando un jaleo como consecuencia de los parentescos. Fue entonces cuando el presentador salió al escenario para devolver la calma. "Dicen que si 'El Guapo o Romerito de Jerez' te suena", le preguntó a Pantoja.

"Hombre, Romerito, claro", aseguró la artista, mientras caía en el parentensco entre ambas. "Pues por ser de mi familia ya vas a tener verde seguro", le comentó a la joven tras afirmar que se trataba de su familia paterna.

No obstante, Mara no pasó a la siguiente fase, ya que, a pesar del botón verde de Isabel Pantoja, no terminó de convencer a Carlos Jean y Edurne. La pequeña sorprendió al jurado por su puesta en escena, pero su voz no consiguió conquistarles.