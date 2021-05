Isabel Jiménez, incapaz de continuar el Informativo de Telecinco por un gesto de David Cantero: "Te mato"

Isabel Jiménez y David Cantero han vivido este martes en Informativos Telecinco una de esas anécdotas que se recuerda durante toda la carrera, ya que la presentadora no ha podido continuar con su papel en el programa, todo por culpa de una información relacionada con el histórico humorista malagueño Chiquito de la Calzada.

El humorista Gregorio Sánchez tendrá en Málaga una ruta cultural y turística en torno a su figura y se sopesa la posibilidad de instalar un semáforo con su silueta. La moción, presentada por Adelante Málaga, confluencia de IU y Podemos, ha sido aprobada por unanimidad en la comisión plenaria de Cultura del Ayuntamiento y será ratificada sin entrar en debate en el próximo pleno.

El homenaje de Málaga a Chiquito de la Calzada

Se pondrá en marcha, por lo tanto, un itinerario con localizaciones que formaron parte de la vida del humorista, como su casa natal, calles o locales que frecuentaba o el Parque Gregorio Sánchez "Chiquito de la Calzada", en el que se ubicaría la escultura de dos metros de altura del malagueño. Esta ruta pretende ser un recorrido interactivo en el que a través del móvil se puedan escuchar testimonios, entrevistas e incluso chistes de Chiquito de la Calzada.

Imagen del gran humorista malagueño Chiquito de la Calzada.





Respecto al semáforo, en el que además de su silueta se pretende incorporar expresiones de Chiquito como “quiétor”, cuando se ponga en rojo para los peatones, existe voluntad política unánime, pero la última palabra la tiene el área de Movilidad del consistorio, que debe elaborar un informe para estudiar la iniciativa.

La moción también prevé la creación del Festival Anual del Humor “Chiquito de la Calzada” con el objetivo de fomentar esta disciplina artística en sus diversas formas y para que se den oportunidades a los jóvenes humoristas locales. Además, Adelante Málaga proponía también que se localice una ubicación idónea en el barrio de la Trinidad para que se realice un mural de Chiquito de la Calzada y se fomente su mantenimiento a modo de reconocimiento del artista, una medida que, junto al resto de las de la moción, ha sido aprobada.

La broma de David Cantero a Isabel Jiménez en Telecinco

En este sentido, y después de haber visualizado la crónica con los vecinos de Málaga opinando sobre esta iniciativa, David Cantero ha querido gastar una broma a su compañera y a todos los espectadores, empezando el paso a la siguiente pieza con la palabra "cuidadín".













Ante este detalle, la presentadora no ha podido esconder su sonrisa, pero después ha continuado bien con su intervención, hasta el momento en el que la risa ha invadido su pensamiento y no ha podido continuar. "Ya te ha dado con el cuidadín, lo siento", ha señalado David Cantero mientras él mismo ha querido echar un capote a su compañera y continuar con el paso a la crónica. Mientras, Isabel Jiménez no ha dudado en lanzar un mensaje, entre risas, a su compañero. "Te mato".

Pocos minutos después, ambos presentadores han despedido el Informativo entre risas, y sumando una nueva anécdota a su relación profesional sobre la que se siguen escribiendo capítulos delante de las cámaras de Telecinco.