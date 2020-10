Un investigador de Oxford explica a Matías Prats y Mónica Carrillo las claves de la vacuna contra la covid-19

La vacuna contra la covid-19 sigue siendo el tesoro más preciado del mundo y el que tiene a todos los investigadores trabajando a marchas forzadas para conseguir que sea efectiva. En este sentido, este sábado Mónica Carrillo y Matías Prats han entrevistado a un investigador español que se encuentran en Reino Unido trabajando en la vacuna de Oxford, y ha explicado más detalles sobre los plazos y sobre el futuro de esta vacuna tan esperada a nivel mundial.

Carlos Estévez ha atendido la llamada del programa de Atresmedia, donde su presentadora Mónica Carrillo le ha hecho la siguiente pregunta. "Usted ya advirtió que una cosa era tener la vacuna y otra distinta es hacer un ensayo clínico que valide su eficacia. ¿Podemos entonces estar tranquilos de que las vacunas que lleguen a los ciudadanos estén perfectamente testadas?".

Las claves de la vacuna de Oxford

Ante esta pregunta, el doctor Estévez ha respondido lo siguiente: "Desde luego se sigue un proceso de aprobación en el caso de las vacunas y en el caso de cualquier medicamento, y la vacuna que se apruebe es porque demuestra que es eficaz pero sobre todo que es segura. Estas dos condiciones son indispensables para realizar la aprobación de cualquier fármaco. Si se dan todos estos pasos podemos tener una fiabilidad muy alta de que va a ser eficaz y que va a ser segura".

En este sentido, Matías Prats le ha preguntado sobre las prisas de algunos sectores, como la clase política, de anunciar de forma rápida la llegada de una vacuna: "Usted fue categórico diciendo que había gente con responsabilidades políticas y de otro orden que se estaban precipitando a la hora de garantizar que habría vacunas antes de finales de año".

Los tiempos de la vacuna contra la covid-19

"Se debe esperar. No se pueden adelantar los resultados de un estudio que no tenemos. Tenemos que tener los resultados de los ensayos clínicos y cuando los tengamos y si es eficaz, podremos estar muy contentos de que se pueda administrar esta vacuna a la población. Pero no se pueden adelantar los resultados previamente. Por eso tenemos que tener paciencia, tener cautela a la hora de comunicar unos resultados que no tenemos. Ojalá que funcione pero lo cierto es que todavía no lo sabemos", ha respondido el investigador a Matías Prats.

Por último se ha referido al positivo del voluntario español que participa en la investigación de Oxford: "El pronóstico es el mismo que el que tiene cualquier otro paciente, lo que sí que es cierto en un ensayo clínico, especialmente, que la mitad del porcentaje de la población recibe placebo y la otra mitad la vacuna activa. Ni el paciente, ni el investigador saben si ha recibido la vacuna o el placebo, con lo cual es posible que no haya recibido la vacuna y por eso se haya infectado".

Vacuna gripeCOPE.ES

También te puede interesar

El voluntario catalán de los ensayos de la vacuna de Oxford da positivo

Perú suma más de 200 nuevos fallecimientos y anuncia ensayos clínicos para la vacuna