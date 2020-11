Un investigador del CSIC da la clave para salvar los contagios en Navidad: "Si no, puede haber un rebrote"

Las Navidades serán más atípicas que nunca por la pandemia. Por ello, son muchas las incógnitas que todavía quedan en el aire. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba que trabaja con las autonomías en consensuar un conjunto de recomendaciones de salud pública comunes de cara a las fiestas y aseguraba que "no habrá 17 Navidades" y ha instado todos a "remar en la misma dirección". Y todo a menos de un mes de Nochebuena. Unos días en los que nos reunimos con familiares y amigos y en los que se respira un ambiente diferente. Un investigador del CSIC ha dado una serie de claves en televisión para que la Navidad sea segura y que no se produzcan nuevos rebrotes.

En concreto, sobre esta cuestión se ha pronunciado Vicente Larraga, investigador del CSIC. El experto alertaba en 'El Programa de Ana Rosa' de que si la ciudadanía no tiene cuidado "podríamos tener un rebrote muy importante al final de enero". Y añadía: "todavía no estamos bien, la realidad no es buena, vamos a intentar mejorarla y luego intentemos no empeorarla", pedía. La clave, a su parecer, está en el buen comportamiento y en la responsabilidad individual. Además, subrayaba que no debería juntarse "gente procedente de distintas fuentes de contagio, sin ninguna precaución previa".

Ante las reuniones que se producirán en esas fechas tan señaladas, el experto ha indicado cuál es la forma de hacerlo con la mayor seguridad posible: "Durante los 10, 12, 14 días antes autoconfinarse, tener un contacto especial de no contaminarse, para llegar a esas reuniones con una seguridad, si no total, muy elevada de que no van a contagiar a sus seres queridos".

La realización de test masivos a la población, asimismo, indica que no es la mejor opción: "Da una cierta seguridad pero hay que tener en cuenta que esos test tienen falsos negativos en un porcentaje importante. Te puedes hacer test, salir negativo e ir a una cena, juntarte con todos, abrazarte con todos y contagiar", aseguraba.

El investigador pone fecha para la vuelta a la normalidad

Larraga ha indicado que en verano ya se habrá vacunado "un suficiente número de personas para la presión de la epidemia baje". Sin embargo, ha matizado que "otra cosa es que la enfermedad permanezca, pero son dos problemas distintos". El experto cree que la covid-19 permanecerá durante un par de años o tres.