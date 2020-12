El invento que el doctor César Carballo ha creado para frenar los contagios por coronavirus

El doctor César Carballo se ha convertido en una de las voces más respetadas dentro de la medicina durante la pandemia del coronavirus. Además de por su dilatada experiencia y buen manejo de la comunicación, es uno de los colaboradores habituales de "Cuarto Milenio" y aparece en otros programas de televisión para dar cuenta del a situación actual de la pandemia.

El médico ha presentado esta semana una novedad muy importante para frenar los contagios. El doctor adjunto a las urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid enseñó este miércoles a Iker Jiménez un dispositivo para evitar el contacto con una superficie potencialmente contaminada. ¿Qué pasa cuando acudimos a un restaurante y bebemos de una copa? ¿Está libre de coronavirus? ¿Cómo podemos saberlo antes de beber?

Carballo y un equipo de médicos ha creado un productor que se llama Freelips, un protector labial para colocar en los vasos y así evitar la trasmisión del virus. "Dispone de registro sanitario y puedes transportarlo fácilmente y limpiarlo con agua y jabón o toallitas higiénicas cada vez que los uses. En casa, puedes hacerlo en el lavavajillas a más de 60º para conseguir una óptima desinfección. Su utilización es rápida y sencilla, se coloca en el vaso, taza o copa y se retira al terminar", contaba el doctor.

El producto todavía no está a la venta, pero llegará en los próximos días, en packs de cuatro unidades y seis unidades. Su precio será de unos 9,95 euros. "¡Qué orgullo cuando un proyecto en el que has invertido cientos de horas, con un equipo de casi 100 personas trabajando juntos, se concreta en algo tangible que puede ayudar a los demás!. Ya queda menos", ha dicho en redes el médico, celebrando el alumbramiento de este producto.

"¿DIEZ PERSONAS CENANDO JUNTAS EN NAVIDAD?"

Carballo, que nunca se ha cortado a la hora de valorar la gestión de la pandemia que están llevando a cabo tanto el Gobierno como las diferentes administraciones autonómicas, ha alertado del grave peligro que conlleva permitir un máximo de diez personas en las comidas o cenas navideñas. "Estoy oyendo 10 personas adultas y a mí me sorprende, en esa cena se pueden juntar casi 18 personas. A mí me parece una exageración, volvemos a perder el norte, están muriendo más de 400 personas al día y tenemos incidencias acumuladas por encima de 200 en toda España salvo en las islas", señalaba esta semana en "El programa de Ana Rosa".

Por este motivo, señaló que la situación puede empeorar: "Es un despropósito absoluto, volvemos a cometer los mismos errores que cometimos en la primera ola, esperábamos haber aprendido algo y que hubiera una normativa central para toda España, las islas serían lo único que se salvaría".

Por último, César Carballo también mostró dudas ante la fecha de la llegada de la vacuna. "Dependiendo de qué vacuna tengamos, tendremos más o menos seguridad, que el que se la ponga no solamente no enferme gravemente, sino que no pueda contagiar, eso será el principio del final del virus. De momento no hay ninguna vacuna de ese tipo", ha concluido.

