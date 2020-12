La imagen con la que el doctor César Carballo advierte de la situación de los hospitales: "Que sea puntual"

El doctor César Carballo es uno de los expertos médicos en nuestro país que más está valorando la situación actual. Este martes ha vuelto a hacer una valoración de la evolución epidemiológica.

Él es médico adjunto al departamento de Urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid y ha lanzado una reflexión en Twitter sobre la pandemia que deja entrever que la situación no es sencilla: "Desde la trinchera: noche complicada, lo que estamos viendo hoy no me gusta nada. Gran repunte de ingresos COVID, y edades avanzadas, ayer también...Recemos porque sea puntual y no tendencia...y todavía no hemos llegado al puente. Mensaje: no nos podemos relajar, no con esta Incidencia Acumulada". Junto a este balance, adjunta una radiografía.

Desde la trinchera: noche complicada,lo que estamos viendo hoy no me gusta nada.Gran repunte de ingresos COVID, y edades avanzadas, ayer también... Recemos porque sea puntual y no tendencia..y todavía no hemos llegado al puente.Mensaje:no nos podemos relajar, no con esta IA.. pic.twitter.com/FpikcVbcaW — Cesar Carballo (@ccarballo50) November 30, 2020

Unas palabras que acumulan ya 1.000 retweets y 2.200 'likes'. Algunos tuiteros denunciaban esta situación y le transmitían a Carballo mensajes de ánimo. Mientras, otros indicaban que había mucha gente que se está relajando mucho, temiendo que esto vaya a peor.

A finales de noviembre, a través también de su perfil oficial en Twitter reflexionaba sobre la cifra más alta que se ha comunicado de muertes en 24 horas en España: 537. El facultativo indicaba que esto supone "tener un 11M diario hasta el 31 de diciembre". El experto es una de las voces más críticas con la pandemia en España, ya que además de ser médico, también es analista en medios de comunicación.

Cataluña frena su mejoría: 1.718 hospitalizados por covid, 454 en UCI

El riesgo de rebrote (EPG), el índice de crecimiento potencial de la pandemia, que iba bajando en Cataluña desde el 23 de octubre, ha repuntado hoy y ha superado de nuevo los 200 puntos, con 201, cinco más que ayer, mientras que la velocidad de propagación del virus (Rt) también ha crecido 6 centésimas, hasta el 0,84. Un ejemplo más de lo que denuncia el doctor César Carballo.

Según los datos epidemiológicos actualizados este martes por el Departamento de Salud, el número de personas hospitalizadas por covid-19 es hoy de 1.718, un total de 34 menos que ayer, de los cuales 454 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuatro menos que la víspera.