El inmunólogo Alfredo Corell lo tiene claro sobre la cuarta dosis de la vacuna: "No tiene mucho sentido"

Este miércoles, Ana Terradillos ha vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de contagios por coronavirus, Terradillos dio paso a Alfredo Corell para analizar la situación de la pandemia.

Esto se debe a que, estas últimas semanas, ha habido un notable aumento de positivos por coronavirus en nuestro país. Es por esto por lo que muchos piden dar un paso atrás y recuperar la mascarilla en interiores, dado que, actualmente, solo es obligatoria en centro sanitarios y el transporte público.

Es por esto por lo que la conductora del espacio ha realizado una conexión en directo con el inmunólogo y vicerrector de la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell. El experto ha aprovechado su participación en 'El Programa de Ana Rosa' para explicar las claves que han provocado la expansión del virus.

En primer lugar, Corell ha aconsejado que tengamos cuidado si los test de antígenos dan negativo cuando presentamos algún síntoma de la enfermedad. Si esto sucede, el entrevistado recomienda seguir tomando las medidas necesarias para evitar el contagio a pesar de que se haya dado negativo en el test.









"La cuarta dosis no es aconsejable"



Asimismo, el inmunólogo ha insistido que sigue siendo necesario confinarse si se da positivo en coronavirus, tienes síntomas compatibles o has tenido un contacto estrecho. A pesar de ello, es consciente de que esto no es posible en muchos casos, por lo que ha dado una alternativa. Ante la imposibilidad de aislarse, comenta que es conveniente usar mascarilla continuamente y mantener la distancia con el resto.

Respecto a esto, Terradillos ha reconocido que ella sigue llevando la mascarilla en interiores a pesar de que ya no es obligatoria, tanto en supermercados como en centro comerciales. Además, ha apuntado que cada vez hay menos gente que sigue su ejemplo, lo que no sucedió cuando acababan de levantarse las restricciones. "Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y no es plan de coger el bicho ahora", opina la presentadora.

Por otro lado, el experto ha hablado de la la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. "No tiene mucho sentido seguir vacunando con una vacuna diseñada para el virus original. La cuarta dosis no es aconsejable ni urgente, excepto en personas con patologías previas o ancianos", asegura Corell muy rotundo.