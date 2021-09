La inesperada respuesta de Mónica Naranjo a una tuitera que cuestiona su talento

Mónica Naranjo es una cantante española reconocida a nivel internacional. No obstante, desde hace años, compagina su carrera como artista con la de colaboradora televisiva, incluso ha llegado a ejercer de presentadora en algunos programas. Asimismo, siempre se ha caracterizado por ser un personaje mediático muy polémicos por sus sinceros comentarios en los espacios en los que ha participado.

Normalmente, las veces que ha sido noticia ha sido por sus duras valoraciones como jurado. Con este papel, la cantante ha participado en algunos concursos como 'Tu cara me suena', 'El número uno', 'Mira quién va a Eurovisión', '¡A bailar!', 'Tu cara me suena mini', 'Pequeños gigantes', 'Tu cara no me suena todavía' y 'Operación triunfo'. En todos estos formatos ha hecho algún comentario que le ha hecho revolucionar las redes sociales. Asimismo, se ha puesto al frente de otros exitosos programas como 'La isla de las tentaciones' y 'Amor con fianza'.

Actualmente, la artista sigue activa, pero ha dejado la música aparcada y se dedica más a la pequeña pantalla. Aunque sigue haciendo giras con su música a día de hoy, sacó su último álbum en 2016, 'Lubna'. Es por esto por lo que, estos últimos años, su nombre ha sonado más por su faceta televisiva que por su larga y exitosa trayectoria como cantante.

Sumado a todas las polémicas que ha protagonizado, su repercusión tanto en la pantalla como en la música, ha hecho que sea algo habitual que su persona sea criticada en redes sociales. Twitter ya se ha normalizado como un espacio en el que los usuarios difunden sus ideas y manifiestan sus opiniones sin importar a quienes le afecte.









"Tampoco la soporto"



Esto le ha sucedido a Mónica Naranjo. Una tuitera ha utilizado la red social para comentar su disgusto por la cantante y declarar que no entiende el motivo por el que la artista sigue teniendo una elevada cifras de fans. "Sigo sin entender qué os gusta de Mónica Naranjo", declaraba el usuario bajo el nombre de 'La Conseguidora'.

Lo que, seguramente, no esperaba la tuitera es que su comentario llegase a la propia cantante y que ella decidiese contestar. Esto se debe a que las críticas contra los personajes famosos son tan frecuentes que los artistas no se molestan ni en responder. Teniendo también en cuenta la elevada cantidad de comentarios que pueden recibir a diarios, ya sea de fans o haters.

Puff… Yo a veces tampoco la soporto… ???? — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) September 5, 2021

"Puf... Yo a veces tampoco la soporto", contestaba Naranjo muy irónica, tomándose la crítica con humor. Su comentario no ha tardado en revolucionar las redes sociales, dado que muchos de sus seguidores se han referido a ella como "reina" por su inesperada contestación. "La mejor sin duda", "Es que es una reina", "La mejor voz de España y de las mejores del mundo. Y sobre todo, una persona humilde, divertida y diferente. Lo que 'laconseguidora' está un poco sorda, solo eso. De ahí que no sepa por qué nos gusta", decían sus seguidores, saliendo en defensa de Naranjo.

@monicanaranjo La mejor voz de España y de las mejores del mundo. Y sobretodo, una persona humilde, divertida y diferente. Lo que @_laconseguidora está un poco sorda, solo eso. De ahí que no sepa por qué nos gusta ?? — ¡Agüita! ???? (@xdionheart) September 5, 2021

La mejor sin duda — Leticia?? (@La_Rubiitaa) September 5, 2021