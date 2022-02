La inesperada reacción del Gran Wyoming cuando le comparan con Pablo Motos: "Le supero"

La noche del miércoles, El Gran Wyoming volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘El Intermedio’. Como es habitual, el presentador arrancó el programa con un monólogo en el que hace un repaso de todas las noticias de actualidad. En este momento, el comunicador mandó un mensaje al nuevo entrenador del Rayo Vallecano femenino, Carlos Santiso. Esta semana, salió a la luz una noticia que publicaba los audios que el preparador envió hace unos años a su cuerpo técnico en el que los animaba a seguir el ejemplo de los jugadores del Arandina, que fueron condenados por la violación en grupo a una menor.

"Este entrenador animaba a cometer una violación como quien organiza una barbacoa", comenzaba diciendo el presentador con su habitual tono irónico. Dado el revuelo causado por sus palabras del pasado, el entrenador se justificó diciendo que "fue una broma machista". "Hay cosas que da igual en qué contexto las digas, no tienen ni puñetera gracia", decía Wyoming al respecto.

"Aunque esta es la más grave, no es la primera afrenta que han sufrido las jugadoras del Rayo por parte de su club", recordaba el conductor del espacio de laSexta. Por este motivo, el presentador no dudo en dirigirse a la cámara para enviar un mensaje directamente a la directiva del Club: "¿De verdad puede tolerar que alguien que hace este tipo de comentarios hacia las mujeres entrene un equipo femenino de primera división?".









"En algunos momentos pensaba que eras Pablo Motos"



"Esto deja en muy mal lugar a nuestro fútbol y sería lo más vergonzoso que jamás haya hecho la directiva del Rayo", señalaba el presentador, aparentemente indignado por lo que estaba pasando en torno al equipo femenino del Rayo Vallecano. Una vez terminada su introducción, Wyoming se fue a la mesa que comparte con Sandra Sabatés para analizar las noticias del día.

"Enhorabuena, maravilloso el monólogo, me ha encantado, las cosas como son", comenzaba diciendo Sabatés muy sorprendida. “Ay, exagerada…”, reaccionaba Wyoming en tono de broma, mientras fingía que se ruborizaba ante los halagos de su compañera. "Has estado tan brillante, pero tan brillante, que en algunos momentos pensaba que eras Pablo Motos, no te digo más...", decía la copresentadora muy irónica, provocando así las risas en el plató.

Ante esto, el presentador se quedó muy sorprendido al ser comparado con Pablo Motos en pleno directo y no dudó en responder con su habitual sentido del humor. "Creo que le supero”, comenzaba asegurando Wyoming. “Porque Pablo Motos para tener un abdomen excepcional necesita muchos abdominales, a mí me basta con uno”, bromeaba el presentador mientras sacaba barriga y se señalaba.