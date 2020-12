La indirecta de Mónica López al equipo de 'La hora de la 1' por el último look que han enseñado en TVE

Mónica López, presentadora, 'La hora de la 1', ha protagonizado un divertido momento en su programa de TVE durante este arranque de la semana. El pasado lunes, la periodista daba la bienvenida a los tertulianos como es habitual todas las mañanas. Al aparecer en pantalla Marta Nebot, la presentadora quiso hacer una broma, tirando de ironía, sobre su chaqueta: "Por los pelos no vamos de conjunto, me habían puesto ese estampado y al final me han puesto la chaqueta de mi madre", le decía la presentadora.

Esta ha sido la primera indirecta de Mónica López al equipo de producción del programa por el look que habían elegido para ella en esta mañana de diciembre. Al hilo de este hecho, la que fuese diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, le ha señalado que le sentaba muy bien: "Déjate, estás preciosa".

El disgusto de Mónica López con su look

Pero la cosa no se quedó en este chascarrillo que podía haber pasado desapercibido totalmente entre la audiencia de La 1. En este sentido, Marta Nebot también entraba en el juego añadiendo, "bueno esta de mi madre también", provocando la carcajada de los miembros del plató.

En la misma dirección, Celia Villalobos continuaba hablando del estilo de Mónica, ahora expresando que ella no podría ponérselo: "No conozco a tu madre, pero si puede ponerse eso tu madre. Si yo me pudiera poner eso no empezará a llorar".

Las palabras de Mónica López sobre su look en 'La hora de la 1'

Tras debatir varios minutos sobre el estilo de la presentadora, el silencio pareció hacerse dueño del plató después de que la política que militó en las filas del Partido Popular volviese a defender que ella se pondría de nuevo ese look. Fue aquí cuando Mónica López no pudo aguantarse más y clamó "me parece horrorosa", con tal silencio que la única prueba que existe es el movimiento de sus labios.

Tras ver el 'jardín' en el que se había metido de la forma más sencilla posible, la presentadora del ente público pidió a uno de sus compañeros que le ayudará a salir de este entuerto que parecía que podía ir a más, "Nacho, sácame de este brete, que me he metido en un jardín y no sabía salir, decía a su compañero pidiendo que entrara en el plató para presentar su sección y así dar por finalizado el curioso debate que se había producido en torno al estilo elegido por el equipo de producción del programa para Mónica López.

