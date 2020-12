La reacción de Mónica López con el test en directo de una reportera de TVE: "Corriendo a casa"

Los reportajes en directo son armas de doble filo. Por un lado sirven para mostrar la realidad tal y como ocurre, transmitir esa sensación de cercanía para los espectadores que están en casa, pero por otro lado, resultan incontrolables. Esta mañana de jueves en TVE han realizado un reportaje muy especial en el que la periodista de 'La Hora de la 1' María Ángeles Sarabia se ha sometido a un autotest de anticuerpos. La reacción de Mónica López, presentadora del espacio, ha sido elocuente.

Mónica López especula sobre el posible positivo de su reportera

López daba paso al reportaje recordando que Sanidad no permite los test de antígenos en farmacia todavía. Algo a lo que el propio ministerio accedió hace semanas a cambio de un plan presentado por las Comunidades. Independientemente de la polémica, el test que sí está permitido adquirir en farmacias y tan solo con una receta del médico, es el autotest de anticuerpos.

En ese momento, Mónica López daba paso a María Ángeles, la reportera de TVE que se encontraba en una farmacia y que quiso demostrar cómo se hacía ese tipo de test. "Nos lo hacemos en casa y son test de anticuerpos. Nos dice si hemos estado en contacto con el virus, no son una prueba diagnóstica", puntualizaba la reportera.

Era la farmacéutica la que insistía en que "después tiene que haber una PCR", sin descartar que este tipo de autotest "tiene una fiabilidad bastante alta, pero tienes que haber desarrollado los anticuerpos para que los detecte", argumentaba la responsable de la farmacia a la que había acudido Televisión Española.

A partir de ahí, el proceso no revestía de gran dificultad. Con una lanceta se hace sangrar uno de los dedos de la mano con un leve e indoloro pinchazo. Se recoge la sangre en una pipeta hasta la línea negra del límite marcado y se pone toda la sangre sobre el test. Finalmente, se le aplican dos gotas (con una pausa de cinco segundos entre ambas), de un reactivo a la muestra de sangre. Entonces solo queda esperar al resultado en 10 minutos. Tiempo que Mónica López ha aprovechado para ir dando paso a otros segmentos del programa.

La reacción de Mónica López al resultado del autotest en directo

Ha sido en esos momentos de espera en los que Mónica López y el resto de tertulianos de la mesa especulaban sobre el resultado final del test de la reportera que se encontraba en la farmacia: "Mira que si sale positiva, María Ángeles. No nos lo cuentes", decía bromeando la presentadora de TVE. Entre los comentarios de los colaboradores se escuchaba un "corriendo para casa", a lo que Mónica López respondía para sí un sonoro: "Ya te digo".

Antes de dar a conocer el resultado era la misma López la que se expresaba así: "Eso del autotest, yo en el momento ese de chupar la sangre aquí, yo ya me habría mareado, me estaba mareando en diferido", ha confesado. "Vamos a ver qué le da el resultado a María Ángeles. No la veo sonreír porque lleva mascarilla", apuntaba.

"Está todo en orden, he dado negativo", ha relatado la presentadora que mantenía en vilo a los integrantes de la mesa. Tras lo que la farmacéutica puntualizaba que el resultado suponía que ella no ha estado en contacto con el virus o ha sido un contacto muy reciente. "En cualquiera de los casos positivos habría que avisar a los médicos. Has podido contagiarte anteayer", concluía la farmacéutica.