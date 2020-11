Mónica López corta a Ortega Smith tras lanzar un ataque a los periodistas: "Son propagandistas"

Este jueves, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar con Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, las elecciones catalanas o la violencia machista, además de en el fallecimiento de la leyenda del fútbol, Diego Maradona, quien murió ayer, 25 de noviembre.

La entrevista se ha convertido en un tenso debate cuando llegaba el turno de las preguntas por parte de los colaboradores del espacio de TVE. CarlosCue, periodista de 'El País', cuestionó al entrevistado si creía en la libertad de prensa y le recordó que su medio está vetado en las ruedas de prensa de Vox, como la que se va a llevar cabo hoy en Cataluña para que Santiago Abascal explique el eje central en el que basará su campaña para las elecciones catalanas.

"Precisamente porque creemos en la libertad de prensa, porque creemos en la libertad informativa, en la veracidad, en la opinión contrastada, en la objetividad, no podemos aceptar a medios que se han convertido en panfletos propagandísticos...", ha comenzado diciendo Ortega Smith.

"Aquellos medios que se han convertido en panfletos informativos, panfletos de propaganda política, que no informan objetivamente. Vox dice una cosa y cuentan exactamente lo contrario. Están llegando a la aberración de entrecomillar a mi compañera Macarena Olona o al portavoz del Congreso frases que no ha dicho", ha agregado tras recordar que "ya han anunciado querellas contra ello" como la "querella que les ganó Iván Espinosa y Rocío Monasterio a 'El País' por mentir con respecto a su casa".

A raíz de esto, el político se alteró y desvió la atención de la pregunta que se le había hecho, por lo que Cue le frenó a insistió en que respondiese a si "creen en el derecho a la información" y "por qué vetan a periodistas". "Ustedes no son periodistas, son propagandistas, activistas políticos, propagandistas de la mentira... Ustedes mienten, están al servicios de los lobbies, de quienes les pagan. No tienen ningún interés", ha insistido Ortega Smith.

"Un contestar y no un ataque personal, por favor"

"Hace años 'El País' hacía algo de información, ahora solo hacen propaganda. Da igual lo que digamos, están siempre rebuscando para intentar confundir al lector", agregó. Para calmar el debate y poner orden, la presentadora del espacio se vio obligada a cortar a su invitado: "Yo preferiría un contestar y no un ataque personal, por favor".

"Tenemos derecho a que en las ruedas de prensa que se hagan en espacios privados, en nuestra sede, en nuestra casa o en un hotel que hayamos alquilado, no tenemos por que dejar entrar a quienes son activistas de la propaganda, que no tienen ningún interés en informar sino en mentir y tergiversar lo que decimos. En los espacios públicos su corresponsal puede hacer preguntas, así que no diga que les vetamos", sentenció el de Vox.

"A la sede privada no va a venir ningún medio de comunicación que no venga a informar y que venga a mentir, que les quede claro. No son ustedes los dueños de los medios, hay libertad y como tenemos libertad de decirles que sus mentiras y su propaganda se lo cuentan a otros, pero no vienen a nuestros actos", arremetió el político. "Por favor, Javier, por favor", le interrumpía López intentando frenar sus ataques. "Perdón, perdóneme", se disculpó el entrevistado con la presentadora tras desahogarse.