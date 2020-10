Inda ataca a Ana Terradillos y la hace estallar al compararla con Pablo Iglesias: "¡No digas lo que soy!"

Este lunes,'El Programa de Ana Rosa'ha presenciado un tenso enfrentamiento entre los colaboradores de le mesa política. Esto se debe a que la moción de censura que se llevará a cabo por parte de Vox esta semana, en la que se conoce la posición de todos los partidos políticos menos del Partido Popular, ha provocado la discusión entre Eduardo Inda y Ana Terradillos.

Por su parte, Inda ha segurado que si Pablo Casado, líder del PP, vota que no a la propuesta de Vox, estará "muerto políticamente", dado que considera que "hay motivos para hacerla". Estas declaraciones han hecho estallar a Terradillos, quien cree que se espera un "acercamiento por parte de ambos partidos", haciendo referencia al PP y el PSOE. "No hablo de ningún bloque constitucional, no hablo de coaliciones...", ha aclarado la colaboradora.

Ante su opinión, Inda ha asegurado que si Pedro Sánchez deja a un lado a Podemos esto podría suceder, al igual que se podría "hablar de todo, de presupuestos, del poder judicial y de lo que quiera". Asimismo, Terradillos ha definido como algo "inceptable" lo que propone el director de Okdiario, ya que "no se puede" al estar gobernando juntos.

Según iba aumentado la tensión entre ambos, el intercambio de opiniones entre colaboradores era cada vez más duro. Además, la fuerte discusión ha desembocado en los posibles delitos de Pablo Iglesias, cuyo tema ha sacado Inda para defender su idea.

Inda ataca a Pablo Iglesias

"Lo que quiere nombrar el señor Iglesias y que se lo acepte Pedro Sánchez es a tres miembros del Poder Judicial para que le liberen de todos los problemas judiciales que tiene, que no son precisamente pocos", ha comentado el periodista, refiriéndose al motivo por el que cree que Pablo Iglesias está de acuerdo con la posible reforma del Poder Judicial.

"Ya está un poco liberado", le ha contestado Terradillos intentando calmar el debate. "Tú eres como Pablo Iglesias, ya sabes lo que va a decidir el Supremo, pues menuda independencia judicial hay en este país", le ha respondido él muy alterado. Esta acusación ha conseguido acabar con la paciendo de la colaboradora, quien ha estallado contra su compañero: "Tú no digas lo que yo soy, no tienes ni idea de lo que hago ni con quien ando ni lo que pienso ni lo que voto".

"Después de leer el auto del juez y el recurso de Iglesias, está más liberado que pillado", ha declarado para justificar sus palabras. "Serán una ensoñación los delitos de Pablo Iglesias", ha concluido Inda mientras se mostraba muy indignado y en desacuerdo con ella.