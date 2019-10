El incomestible experimento culinario de Los Chunguitos que ha levantado las críticas: "¡Qué vergüenza!"

Lo cierto es que los fogones del 'reality show' de Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz son un misterio que Los Chunguitos todavía no han podido resolver.

Este miércoles, dos de octubre, el dúo artístico, hermanos a su vez de las Azúcar Moreno, han vuelto a demostrar que han pisado pocas veces la cocina de su casa para preparar un buen plato de comida, en este caso un postre, 'Piña colada'. Edu Soto ha explicado a José cómo debían de elaborar el festín de sabores del humorista y exconcursante de 'Masterchef celebrity 2'.

José tenía que detallar a Juan los pasos que debía seguir, pero ha sido en vano. Ni uno sabía explicarse ni el otro escuchaba nada por la pared de madera que separaba las cocinas. Si a eso le sumamos las confusiones constantes, tenemos un cóctel de despropósitos indiscriminados. "Ahora échale la miel y los clavos", ha ordenado José. "¿Pero clavos de verdad?", ha preguntado Juan. "Estás sordo. Coge la máquina roja que tienes detrás a tus pies", ha indicado el hermano menor. "No veo ninguna", ha espetado el mayor.

"A lo mejor tenía hierro"

Los gritos han sido los protagonistas y hasta la diseñadora Vicky Martín Berrocal, que es una de las que más alza la voz le ha llamado la atención: "¡Oye, José! No grites tanto". Y Marta Torné, sorprendida, no ha podido dejar de reír al ser testigo de la situación: "¡Dice que no grite, Vicky a José!". "Esa pared tenía algo que no se dejaba escuchar", ha explicado José. "A lo mejor tenía hierro", ha señalado Juan.

Recordemos a Juan queriendo cortar la piña con un corta-pizzas #MCCelebrity pic.twitter.com/6gbSx7iHUd — MasterChef (@MasterChef_es) October 2, 2019

La desesperación se ha apoderado de Los Chunguitos y el entendimiento nunca ha estado presente: "Yo no tengo nada. No me he enterado de nada. No llego, yo no llego", "¡lo llevas claro tú!"... Estas han sido algunas de las quejas que Juan ha repetido una y otra vez. Su hermano ha intentado calmarle: "Juan, pero céntrate, tranquilo". Pero ha sido en vano. "¿Cómo llevas la prueba?", ha preguntado José. "Muy extraña", ha contestado Juan. "En qué has fallado?", ha insistido el hermano menor. "En todo", ha asegurado el mayor.

Lo único que ha hecho Juan en toda la prueba ha sido batir y hornear piña y Pepe Rodríguez se ha quedado boquiabierto: "¿Puede estar 25 minutos batiendo la piña? Debe ser la piña más fina que haya visto". "¡Que te cojas un plato para emplatar!", ha exclamado José a su hermano en los últimos cinco minutos. "Si no tengo nada", ha repetido Juan desde su asiento. "¡Pero pon el puré en un bol al menos!", ha reclamado Jordi Cruz, desesperado.

Cuando me mandan 10 audios seguidos por WhatsApp #MCCelebrity pic.twitter.com/4qNMWVKhHR — MasterChef (@MasterChef_es) October 2, 2019

En el momento de la cata, Pepe ha preguntado quién tenía la culpa del desastre que habían hecho, los hermanos han tirado balones fuera y se han echado la culpa el uno al otro. "Si tú lo has visto y no se parece, la culpa es tuya. Vamos, por favor", ha sentenciado Juan.

El exchapista

Juan ha tenido la oportunidad de probar el postre de José y viceversa y las reacciones han hecho reír a carcajadas a los rivales: "¡Qué asco! No me gusta", ha expresado el hermano mayor. "Pues el tuyo, macho...", ha apuntado el menor. "Sin duda alguna, está más bueno el de Juan", ha sentenciado Cruz. "Ala, ¿qué pasa ahora?", ha espetado Juan. "Vamos a ver. A los dos hermanos: esto es un desastre",

Juan ha hecho un puré de piña, pero le da asco el intento de postre de Jose. FAN #MCCelebrity pic.twitter.com/Jz6JcEia4m — MasterChef (@MasterChef_es) October 2, 2019

"Siempre decimos que sois los Houdinis de 'Masterchef'", ha señalado Jordi. "¿Eso qué es?", ha preguntado José. "Era un escapista", ha aclarado el chef. "Un exchapista", ha indicado Juan, que ha desatado las risas descontroladas de los demás concursantes. "Un mago que se escapaba de cosas difíciles. A vosotros os va bien porque os estáis escapando de la expulsión", ha explicado el juez. "¡Que tenemos suerte!", ha exclamado Juan. "Tenéis mucho arte", ha expresado Edu. "Y poca vergüenza", ha espetado Pepe. "El que tiene vergüenza ni come ni almuerza", ha sentenciado José.