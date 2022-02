Iñaki López, obligado a intervenir ante los reproches de Tezanos a Cristina Pardo: "No es la función aquí"

Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, realizaron una conexión en directo con el presidente del CIS, José Félix Tezanos, para analizar la situación actual.

No obstante, lo que comenzó como una entrevista sobre la pandemia ha terminado con un tenso enfrentamiento entre el invitado y la presentadora, por lo que su compañero ha tenido que tomar las riendas para intentar recuperar la calma. Como es habitual, el experto entraba en el programa para hablar de su trabajo y de las diferencias entre las estimaciones de voto del organismo y los resultados en las urnas de este 13-F en las elecciones de Castilla y León.

Sin embargo, sus declaraciones no parecían convencer a Pardo, por lo que terminó siendo un debate con ambos alterados. "El CIS se ha convertido en los últimos tiempos más en motivo de chanza que no en un sondeo respetado y respetable, ¿Usted hace algo de autocrítica?", le empezaba preguntando la conductora del espacio, quien, antes de dejarle responder, hizo otra puntualización que no pareció gustar al invitado: "Nos guste o no el CIS se ha convertido en más motivo de chanza que en un sondeo respetado y respetable".

Estas palabras parecieron ofender a Tezanos, quien no dudó en responder a la presentadora, visiblemente enfadado: "Usted presume que es motivo de chanza. Será para usted y los que piensan como usted".









"No presuponga lo que pienso yo, señor Tezanos"



"No presuponga lo que pienso yo, señor Tezanos", le frenaba la presentadora. "Acaba de decirme que es motivo de chanza. No, es una institución seria y muy respetada. Además, en el ámbito académico, estos son debates falsos. No son debates reales. ¿Hay autocrítica? Continuamente. Este es un trabajo científico", le replicaba el presidente del CIS.

"Señor Tezanos, le he preguntado por la autocrítica y tiene críticas para todo el mundo menos para usted, hombre: que si no hemos dado bien la nota, que si yo pienso que es motivo de chanza", se defendía Pardo, visiblemente cabreada con el invitado. "¿Usted quiere que debatamos sobre esto en un ambiente público equilibrado y neutro? Pues lo debato en cualquier momento, pero esta no es la función aquí. Yo he acudido a esta entrevista con toda mi buena voluntad a explicarles. Si ustedes quieren que les explique, claro", respondía Tezanos.

Dado el revuelo causado en el plató por la bronca, Iñaki López se vio obligado a tomar la palabra para mediar e intentar recuperar la calma en plató. "No dude de nuestra buena voluntad, que también la tenemos. Tenemos una buena voluntad excelente", aseguraba el presentador a Tezanos, en defensa de su compañera. "Pero es que le había preguntado por la autocrítica...", se lamentaba Pardo por lo bajo.

Como consecuencia, López quiso pasar al siguiente tema y puso sobre la mesa las críticas a los fallos del organismo. Ante esto, Tezanos defendió el trabajo y se apoyó en aquellas encuestas realizadas en las que "se afinaron los resultado". "Si se hacen varias encuestas, cada una es válida para el momento en que se hace", apuntaba el entrevistado.