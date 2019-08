La importante decisión de 'Las chicas del cable 4' que cambiará su futuro: "No sé cómo voy a superar esto"

Lidia y Marga, encarnadas por Blanca Suárez y Nadia de Santiago, se encuentran en una encrucijada amorosa y han de tomar una decisión en 'Las chicas del cable 4'.

La tercera temporada acabó con una escena que sobrecogió a todos los fans de ficción de Netflix ambientada en los años 20 y 30. Francisco Gómez, al que da vida Yon González, recibió un disparo cuando intentaba rescatar a Eva, la hija de Lidia Aguilar. ¿Murió o quedó gravemente herido?

La popular serie de Netflix desveló la incógnita el 11 de julio a través de una publicación en Instagram en la que aparecía un periódico con el titular 'Intento de asesinato': "El exdirector de la compañía telefónica, Francisco Gómez, continúa ingresado en el hospital. Los médicos se muestran muy pesimistas con el pronóstico". ¿Sobrevivirá?

Mientras Francisco sigue hospitalizado, Carlos Cifuentes, interpretado por Martiño Rivas López, intentará reconquistar a Lidia, que se encuentra ante un gran dilema. "Yo no quiero perderte. Casémonos", ha confesado Cifuentes en un avance. ¿Se quedará con Carlos o con Francisco, si sale de esta?

La tercera temporada acabó con Marga Suárez está hecha un lío. Julio Santos se hizo pasar por su hermano y se ha enamorado de Marga y Pablo está muy enfadado por saber lo que ha ocurrido. Así se lo contó Suárez a Ángeles: "Julio se me ha declarado, Pablo sabe lo que ha pasado entre nosotros y yo no sé que hacer".

Entonces el personaje interpretado por Maggie Civantos le preguntó: "Cuando estabas dentro del edificio y creías que ibas a morir, ¿en quién pensabas?". "Creo que ya sé lo que quiero", afirmó Marga enseguida. Entonces, se dirigió hacia ellos, se paró delante de ambos y dejó la historia abierta.

En uno de los últimos avances, Marga confiesa que todavía siente por uno de ellos, pero hay poco que hacer: "No se cómo voy a superar esto Lidia. Aunque sepa que no hay esperanza y que no hay marcha atrás. Le sigo queriendo".

El 30 de julio, 'Las chicas del cable' han desvelado en sus redes sociales que quizás Marga tiene las ideas mucho más claras. "Aquí nos besamos por primera vez", recuerda Pablo. "Pero eso fue hace mucho tiempo", sentencia Marga con un tono de voz con el que parece querer guardar las distancias. ¿Qué habrá pasado para que sus dudas aparentemente se hayan resuelto? ¿Continuará su historia de amor con Julio, volverá con Pablo o decidirá seguir soltera para evitar dolores de cabeza?