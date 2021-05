Imanol Arias rompe su silencio y habla claro sobre la muerte de Antonio Alcántara

La noche del jueves supuso un antes y un después para los seguidores de 'Cuéntame cómo pasó'. Después de veinte años dando vida a Antonio Alcántara, Imanol Arias se despidió de su mítico personaje. Aunque todos los fieles espectadores han visto morir al patriarca de los Alcántara, no es un adiós definitivo para la serie. El personaje continuará apareciendo en la temporada 22 para seguir narrando la historia de una de las familias más famosas de la televisión. "Después de esa última imagen, la siguiente sea Antonio Alcántara con 19 años pensando que tiene que irse a Madrid", supone el protagonista de la ficción de TVE.

Junto al triste fallecimiento de Alcántara, la ficción también mostró cómo la pandemia por coronavirus está afectando a España. "Se nos han muerto abuelitos y se nos muere Antonio. Aunque no exactamente por el bicho, la covid-19, coincide con ese momento en el que hay una especial atención a la muerte. La pretensión era esa; la capacidad de la serie para conectarse con la realidad, aunque se hable del pasado", ha dicho el propio Imanol Arias en RTVE.

Aunque el objetivo de esta temporada era plasmar la manera en la que la pandemia está afectando a las personas, Alcántara no ha fallecido a causa del coronavirus, sino por el paso del tiempo. En cada temporada, el protagonista demostraba que podía superarse a sí mismo y, todas las veces que estuvo a punto de perder la vida, le ayudaron a apreciar más lo que le rodeaba. "La vida le sorprende a uno mismo, pues imagínate la de alguien que te ha ido acompañando", decía al actor al respecto.

Pese a que todavía le quedaban cosas para hacer, Antonio Alcántara se despidió de su familia con su objetivo cumplido: dejar un buen legado para sus hijos. "Tarda mucho tiempo en darse cuenta de que su dedicación a los hijos, que le produce tantos malestares, es la única forma que tiene de ser feliz. Es mandón, patriarca, obcecado, 'mentirosón', exagerado, insufrible, pero es un amor de padre", opinaba Arias. "Es como un grano, pero pienso en alguien que no ha sentido nunca el grano de su padre y Antonio Alcántara tiene que parecerle un ser maravilloso", agregaba.









"La muerte de Alcántara tiene una poética"

Tras cientos de capítulos enfrentándose a todo tipo de adversidades de la vida, el patriarca fallece en Sagrillas y feliz después de pasar el día junto a su familia en los viñedos. "No es una muerte dolorosa", reconoció el actor. "A pesar de que muere solito, muere con todos", aclara. "Tenía que ser una muerte que inspirara lo que pasa cuando alguien está a punto de morir. Te viene un callejón de vida, que pasa como un tren, y vuelves hacia atrás... La muerte de Alcántara tiene una poética y un sentido", ha añadido.

Grabar esta última escena fue muy duro para el actor y no solo por despedirse del personaje que le ha acompañado durante veinte años. Mientras grababan en Bargas (Toledo), una tormenta les obligó a interrumpir el rodaje y a esperar para grabar la última escena. "En medio de esa tensión, se produjo un rodaje muy especial. Yo iba deshaciendo el personaje a medida que me iba muriendo de rabia porque no se puede parar la naturaleza", recordaba el intérprete.

"Antonio Alcántara está lleno de Imanol Arias. Un personaje de veinte años con los indicativos de mi padre, con la emoción que supuso para mí construir en un presente continuo. Yo estaba reescribiendo, para comunicar a la gente, más verdades de mi familia que de los Alcántara, que no existían", contaba Arias en RTVE.

"Todo eso se va mezclando y, entonces, se hace una historia. Con buenos guionistas, gente que sabe contarlo, y una cadena pública que puede contar una historia de todos", ha afirmado muy orgulloso tras reconocer estar muy contento con el final: "Ha sido para mí un alivio. Estoy, en cierta manera, orgulloso y emocionado con el pobre viejo".