Imanol Arias: las razones de su separación de Irene Meritxell

Imanol Arias y la que era su pareja, Irene Meritxell, han decidido poner punto y final a su relación después de 11 años. Aunque los dos parecían tener una relación de lo más consolidado e idílico, está claro que ambos no sentían lo mismo y poco a poco se han ido dando cuenta de que juntos no podrían seguir creciendo y la mejor decisión ha sido tomar caminos por separado.

La revista SEMANA lo desveló esta semana y un amigo de la pareja aportó algunos detalles acerca este nuevo cambio: “Irene e Imanol ya no están juntos. Y no lo están desde hace un tiempo”. La misma persona también contó que: “Ellos se tienen mucho cariño, siempre van a tener una relación especial, y no sería extraño que se les vea juntos, aunque sea como amigos. Tampoco habría que descartar que pudieran reanudar la relación, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, pero a día de hoy la realidad es que están separados”.





Es verdad que a la expareja no se les vio juntos durante un tiempo y el pasado fin de semana el actor acudió a Marbella para representar en San Pedro Alcántara la obra ‘El coronel no tiene quien le escriba’, de García Márquez, sin la compañía de su mujer. No es la primera vez que han tenido problemas, ya que En 2016 decidieron darse un tiempo y luego en 2017 ocurrió lo mismo. Entones, Irene Meritxell decidió poner tierra de por medio e instalarse a vivir en Miami, donde desempuñaban su carrera como fotógrafa. Para sorpresa de todos, esta nueva reconciliación llegó con boda incluida. A pesar de todo esto, la pareja se casó el 14 de noviembre y tuvieron una boda secreta sin familiares ni amigos cercanos. Días más tarde, el 27 de noviembre, inscribieron esa boda en el Registro Civil de Madrid. Estos años de matrimonio los han vivido con total discreción.

