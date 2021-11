Iker Jiménez da un toque de atención a 'Cuarto Milenio' por lo que pasa en directo: "¡Quita esto!"

Este domingo, Iker Jiménez comenzaba 'Cuarto Milenio' sus casi 20 años en antena. Nada más empezar, el presentador reconocía que se había topado con "documento estremecedor" que tienen en su teléfono móvil. Entre risas, Jiménez reconoció que se trataba de una foto de él mismo de cuando presentó por primera vez el programa de Cuatro hace 16 años. Fue entonces cuando hizo una reflexión sobre cómo ha cambiado la tecnología desde 2005.

Los teléfonos inteligentes no existían, así como las actuales redes sociales, "¿Nos imaginamos ahora un mundo sin eso?”, se preguntaba el conductor del espacio. "¿Qué ha cambiado en sus vidas? Yo no soy el mismo, ni usted tampoco. Conseguir el anzuelo de su atención es más en 2021 que en 2005", aseguraba.

Posteriormente, Jiménez protagonizaba un llamativo momento. Junto a Carmen Porter, el presentador hacía un repaso de los sucesos que se habían hecho virales en internet los últimos días. Sin embargo, sin ser consciente de lo que iba a ver, seleccionaba una imagen en la que aparecía un ojo. Fue entonces cuando la copresentadora mostraba a los espectadores, a través de la pantalla grande del plató, un vídeo del que el presentador tuvo que apartar la mirada.

Nada más ser consciente de lo que estaba a punto de ver, el conductor del espacio de Cuatro se llevó las manos a la cara para impedir ver la pantalla, mostrando así lo mucho que le desagradaba lo que estaba viendo. "Ay, ay, ay. No, no, no. ¡Por favor, quita esto, en serio!", exclamaba el comunicador, dirigiéndose al equipo del programa.









"¡Que perdemos audiencia!"



En las imágenes se podía ver como una mujer acudía al oftalmólogo por algo que tenía en el ojo y desconocía. Entonces, la cámara enfocaba su ojo de cerca para inspeccionar lo que tanta molestia le causaba a la mujer. De pronto, se descubre que lo que la señora tenía en el ojo no se trataba de otra cosa más que de una garrapata que se había agarrado al párpado.

"Quita esto, en serio, ¡Que perdemos audiencia, jo***!", insistía Jiménez, aparentemente molesto por lo que se estaba viendo en directo. "Se va la gente, nosotros logrando récord de espectadores y tú echándolos con vídeos como este", se quejaba el periodista muy irónico, aunque lo estaba pasando realmente mal. Sin embargo, Porter no hizo caso de su petición y continuó explicando lo que se veía en las imágenes, además de advertir a la audiencia de que puede ser peligroso.

"Las garrapatas son un animal que al hombre solo le ha dado enfermedades y cosas malas, igual que a los animales", apuntaba el conductor del espacio tras señalar, en tono de broma, que le daban igual que las críticas que podían hacer los seguidores de las garrapatas contra el programa.

"Cuando nos pasen el informe de audiencias minuto a minuto, estoy convencido de que en el 'momento garrapata' se ha ido la audiencia. ¡Estoy seguro de ello! A ver ahora cómo la recuperas", señalaba el periodista, dirigiéndose a su mujer y compañera. "Son cosas que pasan, es para advertir a la gente que tengan cuidado con esto", se justificaba Porter.