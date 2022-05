Iker Jiménez da un 'toque de atención' a Carmen Porter en pleno directo: "No me hace ninguna gracia"

Como viene siendo habitual, Carmen Porter arrancó su sección 'Viral' en 'Cuarto Milenio', una de las más seguidas por los espectadores del programa de Cuatro. Junto a Iker Jiménez, la presentadora repasa las imágenes más impactantes de los últimos días y también seleccionan a 'El tonto de la semana', que suele ser alguna persona que hace alguna temeridad para dar con la foto perfecta.

Así explicaba Carmen una de ellas. "Últimamente, los implantes de cabello están a la orden del día, pero hay a veces que hay algunos que se resisten. Este señor tiene una buena cabellera, pero ahora verás lo que le sucede". Se trata de un joven al que se le levantaba el peluquín para quitarse el jersey durante una cena con amigos.









Esa imagen provocó la risa tanto de Porter como de Jiménez ya que, al emitirse al revés, era todavía más divertida la escena. No obstante, pese a las carcajadas, Iker expresó su desaprobación a la elección de esta imagen y le reprochaba a su mujer: "Pero vamos a ver, ¿qué tiene de tonto este hombre? Estás perdiendo la perspectiva de esta sección, lo siento. Tal y como yo la pensé... el tonto de la semana es alguien que, exprofeso, hace algo mal, pero este pobre chico no estaba ni haciéndose una foto ni nada".









Lejos de recriminarle nada al presentador de 'Cuarto Milenio', Carmen Porter hace como que no le escucha y continúa bromeando: "Llevo varias semanas pensando en ponerlo, es que si llevas bisoñé tienes que tener más cuidado con ciertas cosas, y sacarse la ropa es una de ellas". El debate seguía e Iker indicó que "es buenísimo, pero estoy totalmente en desacuerdo. Lo sacas porque te da la gana, pero esto es 'Impacto TV'. Esto no es tonto de la semana, lo siento, lo censuro. ¡Lo censuro! Este hombre no tiene ninguna culpa, no es tonto de la semana, me niego".

"¡No me pongas cosas de oído, hombre!", le pidió Iker Jiménez a Carmen Porter

Tras el vídeo, Porter daba comienzo al carrusel de imágenes de la sección y aparecía desde la persecución de un oso hasta el rescate de un perro, acabando con una imagen que hizo estremecerse a Iker Jiménez: la extracción de una garrapata del oído de una joven. Llevaba alojada ahí tres meses.

"Esto ya no te va a gustar mucho. No es un huevo frito, es un oído", decía con ironía Porter. "¡No me pongas cosas de oídos, hombre, te lo digo en serio!", continuaba cabreado Iker Jiménez.

La periodista, continuaba diciendo que "la chica estuvo tres meses con infecciones, con dolor y a veces le sangraba". El director de 'Cuatro Milenio' insistía en que, por favor, parase de exponer esas imágenes. "Atento, porque lo que tenía es una garrapata, que se le había metido en la oreja. Las garrapatas chupan sangre, entonces le causaba muchas molestias", seguía Porter haciendo caso omiso a las peticiones de su marido.

Este tipo de escenas dan cuenta de la buena sintonía del matrimonio y de la aprensión de Iker Jiménez para determinados temas e imágenes que no tolera.