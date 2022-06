Iker Jiménez revela a los espectadores el secreto del plató de 'Cuarto Milenio': "Lo que nunca se ve"

Iker Jiménez es un periodista español que ha ganado popularidad gracias a su programa 'Cuarto Milenio', que presenta junto a su mujer Carmen Porter. El espacio arrancó en 2005 y sigue emitiéndose en la actualidad. Además, en 2018, el matrimonio puso en marcha 'Milenio Live', un formato semanal que emiten en directo la madrugada del viernes al sábado en YouTube. El último proyecto que han sacado adelante es 'Horizonte', un programa que se emite en Cuatro en horario de prime time, que surgió a raíz de la pandemia, ya que estaba dedicado a analizar la evolución de la covid-19 en nuestro país. Aunque Porter, ahora, ha estrenado 'Futura' en solitario.

El pasado domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuarto Milenio'. El presentador se ha convertido en un mítico rostro de la cadena junto a Carmen Porter, ya que también se ponen al frente de 'Horizonte' y 'Futura'. Es por esto por lo que han convertido Cuatro en su segunda casa. No obstante, a pesar de todos los años que llevan formando parte de la cadena, hay detalles que la audiencia todavía desconoce.





"Lo que nunca se ve del comentario"

Los espectadores no se esperaban lo que hay tras las cámaras del programa de Cuatro. Fue el propio presentador quien utilizó sus redes sociales para revelar los entresijos del plató que no sabían visto hasta ahora. El periodista ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para compartir una foto con lo que hay tras las cámaras y no se ve desde nuestras casas. Concretamente, ha enseñado la zona que solo ve él cuando se encuentra grabando 'El cierre', la sección final de 'Cuarto Milenio' en la que comparte una reflexión con sus seguidores.

"Lo que nunca se ve del comentario", escribía el conductor del espacio desde sus redes sociales junto a la imagen que desvelaba cada detalle del plató que se desconocía. En la publicación se puede ver, además de los focos que iluminan a Jiménez en cada programa, otros objetos como un sofá en el que hay un maniquí tumbado. Asimismo, hay dos sillones de cuero y varias figuras que van acorde a la temática del programa.

Ante esto, la audiencia del programa de Cuatro no ha podido evitar reaccionar y mostrar su sorpresa. "Siempre pienso en la encargada de limpiar todo ese plató... Menudo trabajo el suyo", escribía un usuario. Mientras que otra gran mayoría se había quedado alucinada con el maniquí que posaba sobre el sofá: "No me esperaba el maniquí en un chester…. Qué bueno", Un maniquí descansando", "Fan máxima! Sobre todo del momento maniquí…" o "El maniquí durmiendo en el sofá lo más". "Siempre me había preguntado como sería", aseguraban otros.