Iker Jiménez responde al excolaborador que desmontó 'Cuarto Milenio': "Es una estupidez"

Iker Jiménez ha aprovechado la última entrega de 'Milenio Live', canal que tiene en YouTube junto a su mujer, Carme Porter, para responder a todas las críticas que ha recibido las últimas semanas, además de para corroborar el traslado de 'Informe covid: Horizonte' a Cuatro.

En primer lugar, el presentador quiso contestar al ataque que recibió por parte del doctor Vicente Baos, ex colaborador de 'Cuarto Milenio'. El médico visitó el espacio de Cuatro en varias ocasiones para analizar diferentes hechos, en concreto la pandemia por coronavirus.

En primer lugar, Baos definió 'Cuarto Milenio' como "un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión. Aquí las paranoias de este señor".

"En la grabación de un programa de los que fui, don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa. Ahí terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio", concluyó el médico de familia a través de su cuenta de Twitter, a mediados de diciembre.

En la grabación de un programa de los que fui, Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa. Ahí terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio. — Vicente Baos �������� (@vbaosv) December 13, 2020

Dado el revuelo causado por estas declaraciones, Jiménez dedicó parte del contenido de su especial centrado la cepa británica de la Covid y la borrasca Filomena en España a responder a las acusaciones de Baos y analizar el poder que tiene el periodismo para hacer creer que algo no pasó.

"Algunos encima se atreven a darte un palo y dices '¿este?'. El doctor Baos por ejemplo, que vino tres veces a 'Cuarto Milenio'. Yo no me había enterado de mucho pero es que dice ‘es que Iker y su equipo dicen estupideces’", comenzó diciendo el conductor del espacio.

"Váyase usted a dar una vuelta"

"Hombre doctor Baos, sinceramente, con todo mi respeto, pero usted decir que las mascarillas son contraproducentes, casi peligrosas para el uso, para el virus, me parece que es una estupidez mucho más grande decir eso a principios de febrero y finales de enero, con lo que estábamos pasando", replicó el periodista.

"Que lo diga un doctor... hay que tener cuajo", agregó. "Que se meta con uno, habiendo sido de lo que se decía en cierto momento cuando se reían de las mascarillas... Me parece muy bien que me den palos pero yo no he tenido esos bandazos. No soy médico ni virólogo", declaró.

A raíz de esto, Carmen Porter intervino para recordar que el médico borró el tuit en el que decía tal afirmación. "¿Cuántos han dicho esas cosas y tienen los santos bemoles de meterse con nosotros que lo que hemos hecho es contar con expertos? Pero no gusta. Así que amigo váyase usted a dar una vuelta", concluyó Jiménez, dando por finalizada la polémica.