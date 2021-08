Iker Jiménez interrumpe el directo para dirigirse a un programa rival de Atresmedia: "Tengo que decirlo"

Desde hace unos días, el mundo del fútbol se encuentra totalmente sobrecogido por la despedida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona. Esta noticia ha sido toda una sorpresa tanto para sus seguidores como para el propio futbolista. Es por esto por lo que todos siguen algo descolocados y Messi muy afectado por la noticia, tal y como demostró en la rueda de prensa que dio el pasado domingo.

"No estaba preparado para irme. El año pasado, cuando se montó el lío con el burofax, sí lo estaba, Estaba convencido, pero este año, no. Mi familia y yo estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en nuestra casa. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, que es maravillosa", comenzó diciendo el argentino entre lágrimas.

"Me toca despedirme, llevo toda mi vida aquí. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice en esta ciudad. Pasados los años, voy a volver. Esta es nuestra casa. Y se lo prometí a mis hijos también... Extrañé mucho no poder jugar con gente en el campo, tenerlos cerca, su aliento, festejarlo con ellos, una ovación que coreen mi nombre. Me hubiera imaginado un estadio lleno, estando cerca de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien. Se dio así, y quiero agradecerles el cariño de todos estos años. Ojalá pueda volver en algún momento, de alguna forma, para aportar algo para que este club siga siendo el mejor del mundo", agregó muy emocionado.









Dado el revuelo causado, este hecho ha acaparado todos los medios de comunicación y muchos personajes reconocidos se han pronunciado al respecto. Este caso ha sido el de Iker Jiménez. El presentador aprovechó su vuelta a su canal de YouTube para hablar de la marcha del argentino antes de comenzar su análisis sobre la pandemia en La Estirpe de Los Libres.

"Tengo que decirlo, aunque sea competencia"

"Nos escriben desde Argentina, donde también estarán algo sobrecogidos con el tema del gran Messi. Vaya lío la que se ha montado...", comenzaba diciendo el presentador, quien también ha reconocido estar muy sorprendido por ello. "Yo estaba viendo algunos programas como el de Pedrerol, 'El Chiringuito'...", reconoció el comunicador con una leve sonrisa, siendo consciente de que estaba mencionando un programa de su competencia directa, Atresmedia.

"Tengo que decirlo, aunque sea competencia, yo creo que hacen una labor muy televisiva. Y me estoy quedando alucinado, era como una película increíble, me daba mucha cosa ver a Messi así, pero bueno, son cosas del fútbol en una actualidad que viene enmarañada de mil cosas", comentaba, alabando el trabajo de Pedrerol y de su equipo. "Pedrerol iba a dimitir, decían. El famoso vídeo de Pedrerol...", recordaba el conductor del espacio, entre risas.