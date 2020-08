Iker Jiménez desvela la pérdida que ha sufrido por culpa del coronavirus: "Sin patologías"

El periodista Iker Jiménez, continúa analizando en su cuenta oficial de Twitter todos los datos que se conocen sobre el coronavirus y el futuro que no espera hasta que podamos encontrar una solución global que acabe con esta pandemia.

El mensaje de Iker Jiménez

Durante estos largos meses de confinamiento y durante estas últimas semanas en las que parece que la situación en España es preocupante, el periodista ha compartido con todos sus seguidores reflexiones, tanto personales como profesionales, sobre el virus. Pero en las últimas horas el presentador de 'Cuarto Milenio' ha utilizado que el altavoz que resulta ser esta red social para informar del fallecimiento de una persona de su entorno: "Vamos “alarmar” e “inventar”. Anteayer murió por Covid un conocido. 50 años. Sin patologías previas. Ahora me llamarán alarmista. Como en febrero. Bucle. Me da igual. Como me dio igual antes cuando el discurso era que no pasaba nada. Por favor, sean cautos. No es broma".

El mensaje ha recibido muchos comentarios de cariño y apoyo al periodista en estos momentos difíciles. Pero la actividad de Iker Jiménez en Twitter no se ha quedado en esta información y ha continuado compartiendo reflexiones sobre el virus. En esta ocasión sobre la importancia de saber en la situación en la que nos encontramos: "Seguiré informando. Esto no es una broma. Ojalá no pase como hace cinco meses. Esto tiene que acabar. Creo que no hay que ponerse en riesgo. Sin pánico, solo prudencia. No quiero acertar con lo que viene. Prefiero ser el alarmista equivocado. Ánimo".

La preocupación de Iker Jiménez por la situación que vive España

Durante todos sus directos y también en muchos mensajes publicados en estos complicados meses, Iker Jiménez ha mostrado su preocupación por el impacto del virus en nuestra sociedad. El coronavirus nos ha cambiado nuestras rutinas diarias y también la forma de relacionarnos con los demás, ya que se deben seguir unas medidas de seguridad y distanciamiento muy estrictas para evitar la propagación del virus.

A pesar de la importancia ser conscientes de la situación en la que nos encontramos, en las últimas semanas los vídeos y las pruebas de que en muchos lugares se están haciendo las cosas mal se han hecho virales en las redes sociales, y es por eso que desde diversos sectores se ha pedido a la sociedad una mayor concienciación en estos momentos tan complicados por los que atraviesa nuestro país respecto al virus.

