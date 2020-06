Iker Jiménez dice adiós a 'La estirpe de los libres' desvelando presiones: "He tenido problemas"

Iker Jiménez, presentador de 'La Estirpe de los libres' se ha despedido de este proyecto que comenzó sus emisiones el pasado 31 de marzo: "Es momento de que la información siga fluyendo, sobre todo, cuando, a veces, la información es a contracorriente".

Iker Jiménez dice adiós a 'La Estirpe de los libres'

Tras la suspensión temporal de ' Cuarto Milenio ' por el coronavirus, el presentador quiso abrir una nueva ventana a la información y al análisis a través de Internet, manteniendo de forma paralela las emisiones de 'Cuarto Milenio Live'. Como explicó al principio del proyecto: "Estamos viviendo una circunstancia excepcional. Todo nos parece una gran película para la que no teníamos entrada ni butaca, pero está ocurriendo y los estamos viviendo".

Durante dos meses y medio, y tras 35 programas de este formato, Iker Jiménez ha querido despedirse del programa a través de su cuenta de Twitter: "Esta hermosa historia ha concluido su función", explica el presentador a través de su perfil oficial dejando la puerta abierta a un posible regreso. Teniendo en cuenta sus palabras, el periodista puede tener en mente un nuevo proyecto, posiblemente para después del verano y aprovechando el empujón de la nueva temporada. Aunque nada está cerrado y todo es una incógnita.

En su especial despedida, Iker Jiménez ha publicado un pequeño vídeo en el que muestra "el árbol de 'La estirpe de los libres', que son los apuntes que fue preparando para cada una de las entregas de este programa que ha conseguido conquistar a todos sus seguidores y amantes de 'Cuarto Milenio': "Poniéndolo así me he dado cuenta de lo que ha significado para mí esta experiencia porque me he tenido que poner a estudiar, pero de verdad. Yo encajo todo esto con el entusiasmo. Nada de ordenador, a mano. Cada concepto, cada engranaje, cada dato. No he hablado en 'La estirpe' precisamente de fantasías, ¿no?".

Está es solo una parte. Son 261 folios por las dos caras. Estoy pensando en encuadernarlos o donarlos para alguna buena causa. He recordado todos los problemas que he tenido y sigo teniendo, perosonales y económicos, por esta información. Pero significan que no paré en mi labor. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 16, 2020

Pero uno de los puntos que más ha llamado la atención a todos sus seguidores ha sido cuando ha dejado entrever cuáles han sido los verdaderos motivos que le han llevado a cerrar la temporada de 'La estirpe de los libres', donde ha señalado que el programa le ha dado muchas satisfacciones pero también muchos quebraderos de cabeza: "He recordado todos los problemas que he tenido y sigo teniendo, personales y económicos, por esta información". Pero ha terminado señalando que tiene una cosa muy clara con los últimos acontecimientos: "Significan que no pare en mi labor".

Siempre apoyado por su mujer, Carmen Porter

Carmen Porter, además de copresentar el exitoso formato de YouTube, Milenio Live y el de momento aplazado Cuarto Milenio, analiza de forma notable la actualidad de lo que ocurre en redes sociales. No hace mucho ya valoraba unas declaraciones de Fernando Simón y ha sido una decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la que ha provocado su último comentario en las redes. Porter lamentó en su cuenta oficial de Twitter que Simón y sus jefes de La Moncloa opten por no decir la verdad sobre el número de personas fallecidas: "A lo mejor no es sensato pero es verdad. ¿Qué preferimos?", afirma la periodista.

