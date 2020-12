La ocurrencia de Iglesias con la que compara el bloqueo del CGPJ: "No convocar elecciones"

Pablo Iglesias pasó este lunes por el plató de laSexta, donde respondió a algunas de las preguntas que le planteaba Antonio García Ferreras. A otras, tan solo se limitaba a practicar un rodeo dialéctico que le alejaba de enfangarse en los charcos que tanto abundan en su partido. Este martes, en cambio, ha sido el turno de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular y, lejos de querer abandonar los focos televisivos, Iglesias ha contestado a algunas de las declaraciones de Egea desde su cuenta de Twitter.

En concreto, las palabras de Pablo Iglesias se han producido cuando Teodoro García Egea calificaba aseguraba que prefiere "que el Consejo siga como está, a hacer una mala renegociación, [se corrige] negociación que permita que señores de Podemos entren a formar parte de unas instituciones en las que no creen".

Tras esto, Ferreras le preguntaba sobre Podemos: "¿Es un partido democrático?", a lo que el líder 'popular' respondía: "Sí, como Bildu o como cualquier otro", tras lo que incidía en que el PP no tiene "nada que ver con Podemos o con Bildu". Ferreras, sorprendido repreguntaba: "¿Cree que Podemos es como Bildu?", tras lo que empezaba un choque dialéctico en el que Egea afirmaba que Podemos "es el partido que ha validado y que ha blanqueado la participación de Bildu en los Presupuestos". A esto, el presentador de 'laSexta' insistía: "Yo le estoy peguntando si es como Bildu" y Teodoro concluía: "Yo le estoy diciendo que es el partido que ha blanqueado y que ha introducido a Bildu en la negociación de Presupuestos".

Retomando al fin el tema de la renovación del CGPJ, García Ferreras planteaba: "¿Por qué Podemos no puede estar ahí?", a lo que un firme Egea sentenciaba:

"Porque consideramos que Podemos ha hecho unos ataques a la institución. Empezando por la ley que han presentado, intentando rebajar de tres quintos a mayoría absoluta el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Porque consideramos que Podemos ha hecho también unas manifestaciones en contra de las propias instituciones y porque Podemos no es un partido, a día de hoy, que defienda los principios y los valores que el Partido Popular defiende y, por tanto, no queremos tener nada que ver con un partido así".

Con todo esto, Iglesias ha aprovechado su cuenta de Twitter para responder a las palabras de Egea y para hacer una peculiar comparación entre la postura del PP con CGPJ y lo que su partido podría hacer.

García Egea dice que prefiere que no se renueve el CGPJ, antes que aceptar que UP participe en la renovación. Es como si, tras 4 años, nosotros dijéramos que preferimos no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas ����‍♂️



Frente a su bloqueo solo hay una salida pic.twitter.com/881bV0rU5S