Hilario Pino corta 'La Sexta Noche' por lo que dos colaboradores discuten de las vacunas: "Yendo de las manos"

Desde que Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones en la Comunidad de Madrid no ha dejado de acaparar los medios de comunicación, al igual que la capital. Además de por la decisión de la del PP, Madrid no ha dejado de ser noticia en estas últimas semanas. La ciudad ha sido muy criticada por su gestión, ya que no ha dejado de recibir turistas antes de Semana Santa, los que han colapsado la hostelería.

El espacio presentado por Hilario Pino, periodista que se encuentra sustituyendo a Iñaki López por cuestiones de salud, se vio obligado a mediar en un enfrentamiento entre Angélica Rubio y Francisco Marhuenda.Es algo habitual que los colaboradores se enfrenten entre ellos por sus discrepancias a la hora de opinar, lo que pasó el pasado sábado cuando hablaron de la situación de Madrid y Ayuso.

El motivo del enfrentamiento entre tertulianos ha sido el plan de vacunación de la comunidad. "La Comunidad de Madrid no ha vacunado a los mayores de 80 años en Semana Santa", comenzó diciendo Angélica Rubio, mostrándose en contra de las decisiones de Ayuso. "Porque son malos. PP, malo. Ayuso odia a los madrileños", replicó Francisco Marhuenda muy irónico.

"Las colas, esas colas que según Isabel Díaz Ayuso son solo del comunismo, pues toma colas. Hoy y ayer ha tenido las colas en el Wanda Metropolitano", sentenció la colaboradora, aparentemente muy ofendida por el comentario de su compañero. "Me he perdido, lo de las colas me ha dejado loca", dijo por su parte María Claver, metiéndose así en la discusión entre los colaboradores.

Hilario Pino: "Hemos entrado en bucle"

"La mentira es la mentira, no importa", insistía Marhuenda, sin querer pasar a otro tema de debate. "Yo he aportado datos que son indiscutibles, ¿vais a negar la realidad?", volvía a tomar la palabra Rubio. "Madrileños, votad a Podemos porque lo van a hacer mejor. Tienen manteros, desahucios y ellos sí que saben, de verdad", seguía diciendo Marhuenda muy sarcástico.

Ante este comentario, Rubio respondió que cree que Podemos corregirá todo eso, lo que no ha convencido al director de 'La Razón'. "Todo os vale para conseguir el poder", replicaba el tertuliano. Al ver que el conflicto se iba tensando, el conductor del espacio de laSexta se vio obligado a interrumpir a los colaboradores para frenar el tono que estaba adquiriendo el debate: "Hemos entrado en bucle, se nos está yendo de las manos".

"Ya basta de tanta demagogia populista, así no vais a ganar las elecciones. Currároslo un poco más, que Moncloa os aporte mejores argumentarios y a lo mejor ganáis", concluyó Marhuenda, haciendo caso omiso al presentador. Finalmente, el comunicador logró retomar el debate y continuar con el resto de contenidos.