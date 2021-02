La hija de José Bono saca a la luz la extraña afición de su padre : "Se va y aparece vestido de..."

La noche del miércoles, TVE estrenó 'Dos parejas y un destino'. Este formato consiste en que, en cada episodio, dos parejas de famosos se van unos días a conocer una comunidad autónoma. En esta primera entrega, las parejas han sido Florentino Fernández y Gonzalo Miró y, por el otro, María del Monte y Anne Igartiburu.

Las celebrities se marcharon a Castilla La Mancha a disfrutar del paisaje y su gastronomía. Durante su estancia, los protagonistas recorrieron la comunidad en furgoneta, en globo, descapotable... Asimismo, también tuvieron tiempo para descansar y tener conversaciones muy profundas con sus compañeros de viaje.

El viaje había sido planeado por una persona anónima, aunque su identidad fue descubierta al final del programa. José Bono, como anfitrión, invitó a las parejas a una comida para hablar de la experiencia de su viaje y de temas más personales. También se unió a la mensa Sofia, la hija del político, quien no dudó en revelar algunos de los aspectos más desconocidos de su padre.

La joven contó algunas de las aficiones más extrañas, las que dejaron muy sorprendidos a los comensales. "Se disfraza de todo. En Navidad, por ejemplo, desaparece de repente y viene después vestido de Pantera Rosa, de marinero, de Abeja Maya...", contó. Ante las palabras de su hija, Bono aclaró que los alquilaba en una tienda de Madrid.

Además, también reveló que tiene la costumbre de tirarse a la piscina cada día. Incluso, una vez, planeó hacer unos largos en honor a su madre, pero la temperatura del agua, la que marcaba 6ºC, le obligó a suspender su idea. Por otro lado, también hubo tiempo para lo sentimental. Bono reveló que la relación que mantiene actualmente con su ex mujer, Ana Rodríguez, es mejor que cuando estaban juntos.

Fue por esto por lo que Bono confesó que podría volver a vivir con su ex mujer, dando pie a la posibilidad de retomar su matrimonio. Estas palabras provocaron las risas de su hija Sofía, quien no creía que fuese buena idea. "No depende de mí y ya me he acostumbrado a vivir solo", reconoció el político al respecto.

"Me he puesto pelo"

Por otro lado, los invitados se mostraron muy interesados por abordar el tema político con bono. María del Monte declaró que lo que destaca en la política a día de hoy son "los malos rollos, las censuras y los reproches" entre representantes y que "echa de menos" que tengan "un trato cordial". "No te imaginas lo bien que, entonces, nos llevábamos los políticos de distintas ideologías", confesó Bono.

A raíz de esto, Igartiburu le preguntó si querría volver a la política para "dar un golpe en la mesa y decir 'aquí estoy yo'". "Mira, con toda tranquilidad, a mí no me apetece lo más mínimo", dijo el político muy sincero. "Yo creía que no me iba a poder adaptar a la vida sin la política y, no solo me he adaptado, sino que ahora estoy mucho mejor. Me veo en fotos de hace diez años y estoy más viejo, y no solo porque me he puesto pelo", agregó.