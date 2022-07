Helena Resano rompe a llorar en directo tras el comentario personal de Ferreras: "¿Por qué me haces esto?"

Los Sanfermines 2022, los más esperados tras dos años de suspensión por la covid-19, han arrancado con el lanzamiento del chupinazo con el exfutbolista Juan Carlos Unzué como gran protagonista de este momento festivo que ha tenido un marcado cariz solidario con alusión a los sanitarios por su labor en la pandemia y a quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Pamploneses, iruindarrak. Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia y a todos los enfermos con ELA". Con esas palabras y un "viva San Fermín, gora San Fermín", Unzué ha lanzado el chupinazo elaborado, al igual que en ediciones anteriores, por la pirotecnia Fiesta, que lo ha decorado de color rojo y con las imágenes de San Fermín y el escudo de Pamplona. El exfutbolista, arropado en este acto por su mujer y sus tres hijos, ha accedido al balcón de la Casa Consitorial, habilitado para que pudiera entrar en él con su silla, junto al alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

La emoción de Helena Resano en La Sexta al recordar San Fermín

En 'Al Rojo Vivo' han querido dar comienzo a estas fiestas con la presencia de Helena Resano en el plató, que además de ser compañera de 'La Sexta Noticias', es pamplonica. La presentadora no ha podido evitar emocionarse al recordar a su familia y los momentos vividos durante estas fechas tan señaladas cuando era tan solo una niña.





"Son siempre un montón de recuerdos de los que ya no están", comentaba Antonio García Ferreras instantes después del chupinazo, a lo que su compañera le contestaba "no me hagas llorar, que me vas a hacer llorar". Relataba entonces: "Mi hija me ha mandado una foto de ella pequeñita con mi hijo y con mi padre, vestidos de San Fermín", emocionada y con dificultad para continuar hablando.

"Helena es el momento para emocionarse, estás pensando en tu madre, que lleva peleando un montón de tiempo, y hoy un montón de gente en Pamplona está llorando de alegría y de emoción", le decía el presentador del programa de La Sexta, aportando naturalidad a la emoción del momento.

"Hay ganas de celebrar y todos estamos un poco hasta las narices. Y quieres recordar también. Son días en los que te lo has pasado muy bien, has disfrutado muchísimo. No solo ahí, también de pequeñita en las barracas, cuando te compraban esa bola de azúcar enorme", continúa con visible emoción la periodista. En ese momento, de manera espontánea preguntaba: "¿Por qué me haces esto Antonio?". "No he sido yo, es lo que estamos viendo después de tres años", contestaba el presentador.