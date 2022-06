José Yélamo no da crédito por cómo se refiere a él Ferreras en plena entrevista de 'La Sexta Noche': "Perdón"

La noche del sábado, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus, la situación política y la invasión de Rusia a Ucrania, el equipo del programa dedicó parte del espacio a las elecciones andaluzas que se celebran este domingo. Por ello, Yélamo recibió a Ana Pastor y Antonio García Ferreras para entrevistarles por el especial 'Al rojo vivo: Objetivo Andalucía'.

No obstante, el presentador aprovechó la presencia de sus compañeros de cadena para analizar otros temas de actualidad. Entre todos los temas que trataron junto al presentador de 'Al Rojo Vivo' y la presentadora de 'El Objetivo', Ferreras sufrió un lapsus en pleno directo al equivocarse con el nombre del compañero que le estaba entrevistando en pleno directo. En vez de José Yélamo, el entrevistado se dirigió al conductor del espacio como Antonio.

Sin embargo, a pesar de que el presentador se quedó algo descolocado, el fallo tenía una explicación. Tal y como explicó Ferreras, confundió al periodista con su padre, Antonio Yélamo. Esto se debe a que el padre del presentador de 'La Sexta Noche' fue compañero de Ferreras en la Cadena Ser antes de comenzar a formar parte del equipo de Atresmedia.









"Acuérdate que me llamo José, ¿vale? Para la próxima"



"Es más Antonio, no hay ninguna prueba directa", le decía Ferreras a su compañero sin darse cuenta de su error. En ese momento, el conductor del espacio no dudó en corregirle en mitad de la entrevista y decirle que se llama José. "Perdón José, ya sabes que me tira tu padre", se disculpaba entonces el comunicador, siendo consciente de su fallo y explicando el motivo por el que le había dado el lapsus.

Tras aceptar sus disculpas, al final de la entrevista, Yélamo no pudo evitar lanzar una pulla a Ferreras con su habitual sentido del humor. "Ana, Antonio muchas gracias", despedía el presentador a los entrevistados. "Gracias, José", le respondía Pastor entre risas, haciendo hincapié en que se llama José. "Acuérdate que me llamo José, ¿vale? Para la próxima", le soltaba entonces el presentador a Ferreras.

Por otro lado, Yélamo volvió a protagonizar un divertido momento con otro de sus entrevistados. El presentador recibió en el plató a al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, quien acudió al programa para presentar su nuevo libro, ‘La vida contada por un sapiens a un neandertal’. Después hablar sobre ello, el presentador sintió mucha curiosidad por saber si existía realmente una aplicación que podía predecir los años de vida que le quedan a una persona.

"Claro que sí, es el Instituto Nacional de Estadística", aseguraba el científico. Al recibir una respuesta afirmativa, el conductor del espacio quiso saber los años que le quedan de vida. "Pues mira, en pocas palabras: te queda de vida más de lo que has vivido, que no es poco (…) Unos 45-46 años", estimaba Arsuaga. "Perfecto, ahora hecho las cuentas", reaccionaba Yélamo tras recordar que el miércoles cumple 38 años.